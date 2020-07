Novinky v Tipsport lige: Zvolen angažoval Američana Sheu, Králik podpísal zmluvu s Popradom

TASR

Novinky v Tipsport lige: Zvolen angažoval Američana Shea, Králik podpísal zmluvu s Popradom

Americký hokejový obranca Bobby Shea sa stal novou akvizíciou tipsportligového HKM Zvolen.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 17. júla (TASR) - Americký hokejový obranca Bobby Shea sa stal novou akvizíciou tipsportligového HKM Zvolen. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Sheova kariéra sa do roku 2018 odvíjala v nižších zámorských súťažiach. Pôsobil najmä v ECHL, zahral si aj v 66 zápasoch AHL.

V ročníku 2018/2019 bol pre študijné povinnosti bez angažmánu, po ňom zamieril do Číny. V dvoch zápasoch v drese Červenej hviezdy Kchun-lun okúsil KHL, väčšiu časť ročníka 2019/2020 však strávil vo Vyššej lige v drese ORG Peking. V 47 zápasoch mal bilanciu 9 gólov, 18 asistencií, 116 trestných minút a 15 mínusových bodov v hodnotení +/-.

„Bobby Shea je ofenzívne ladený obranca. Je to vynikajúci korčuliar s dobrou strelou a palicovou technikou, ktorý vie vyviezť puk z obrannej do útočnej tretiny. Má veľa trestných minút, ktoré vychádzajú z toho, že nemá problém zhodiť rukavice a zastať sa spoluhráčov. Bol štvrtý najproduktívnejší obranca VHL, pričom odohral o päť zápasov menej ako prvý a spomedzi obrancov dal najviac gólov. Ročník 2018/2019 úplne vynechal, avšak pre školské povinnosti. Potreboval doštudovať, preto nemohol mať profesionálnu zmluvu, no počas celého roka trénoval s univerzitným tímom," uviedol hráčsky skaut Patrik Ryba pre hkmzvolen.sk

Po angažovaní 29-ročného Američana sú na súpiske zvolenského tímu štyria legionári. Okrem Sheu aj kanadský obranca Ben Betker a útočníci Mike Hammond z Veľkej Británie a Mikko Nuutinen z Fínska.

Útočník Králik podpísal profesionálnu zmluvu s HK Poprad

Slovenský hokejový útočník Michal Králik podpísal prvý profesionálny kontrakt s HK Poprad. V drese "kamzíkov" debutoval už v sezóne 2019/2020, počas ktorej odohral 24 zápasov. Popradský klub priniesol informáciu na oficiálnej stránke.

Pre rodáka z Liptovského Mikuláša bola sezóna 2019/2020 prvá v mužskom hokeji. V 24 zápasoch si do štatistík pripísal tri kanadské body za gól a dve asistencie. Dva zápasy odohral aj za Spišskú Novú Ves v druhej najvyššej súťaži. Bola to pre neho zároveň posledná sezóna, v ktorej mohol pôsobiť aj v juniorskej extralige.

V predčasne ukončenom ročníku v nej odohral 39 zápasov, v ktorých získal 56 bodov (36 gólov, 20 asistencií). „Vážim si, že som dostal možnosť pôsobiť medzi mužmi, keďže už nemôžem hrať juniorský hokej. Riaditeľ klubu pán Jurinyi mi predostrel ponuku ešte pred vypuknutím pandémie a ani som sa nezaoberal iným pôsobiskom. Pôsobenie pri skúsených hráčoch mi dalo veľa. Veľa som sa naučil a dúfam, že získam ešte viac skúseností, aby som to mohol pretaviť do zápasov. Som pripravený zobrať hocijakú úlohu v mužstve. Viem, že moja úloha nebude dávať góly, ale budem sa snažiť hrať aj dozadu, blokovať strely a robiť ďalšie tímové veci," uviedol Králik pre hkpoprad.sk.

