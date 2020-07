TASR

Frustrovaný Messi nešetril kritikou, ale už sa sústredí na Ligu majstrov

Katalánci síce po reštarte viedli súťaž o dva body pred Realom Madrid, ten sa však napokon tešil zo zisku majstrovského titulu už kolo pred koncom ročníka.

Hráč Barcelony Lionel Messi (vpravo) bojuje o loptu s Pervisom Estupinanom z Osasuny — Foto: TASR/AP

Barcelona 17. júla (TASR) - Štvrtková domáca prehra futbalistov FC Barcelona s Osasunou Pamplona 1:2 len vypointovala pokazenú ligovú „koronasezónu“ obhajcu v La Lige. Katalánci síce po reštarte viedli súťaž o dva body pred Realom Madrid, ten sa však napokon tešil zo zisku majstrovského titulu už kolo pred koncom ročníka.

Mužstvo trénera Quiqueho Setiena po koronapauze stratilo body za remízy s FC Sevilla, Celtou Vigo aj Atleticom Madrid a umožnilo Realu dostať sa na post lídra. „Barca“ bola v tabuľke na prvom mieste aj v januári, keď na jej lavičke predčasne skončil tréner Ernesto Valverde.

Po zápase s Osasunou hviezdny argentínsky útočník Lionel Messi netajil veľkú frustráciu. „Momentálne sa mužstvo cíti tak, že sa snaží zo všetkých síl, ale jednoducho to nejde. Myslím si, že Osasuna bola v prvom polčase dokonca lepšia. My sme sa snažili, ale nešlo to. Až príliš ľahko si vypracovali šance a dokázali ich aj premeniť. Real po reštarte vyhral všetky zápasy, odviedol si svoju prácu, ale pravda je, že sme mu aj my pomohli k zisku titulu," citovala agentúra AFP Messiho, ktorý v 62. minúte vyrovnal z priameho kopu na 1:1.

Barcelona je stále ešte v hre v Lige majstrov, kde v prvom osemfinále remizovala v Neapole 1:1 a 8. augusta ju čaká domáca odveta. A Messi avizuje, že sa musí veľa vecí zmeniť, aby mohla uspieť.

„Musia prísť zmeny. Každý v našom klube cíti veľký hnev za to, ako sme hrali v tejto sezóne a to je normálne. Rovnaké je to u hráčov. Musíme byť sebakritickí, začať s nami hráčmi, ale potom aj v celom klube. Už dávnejšie som povedal, že ak budeme pokračovať touto cestou, len ťažko vyhráme Ligu majstrov. A bol to aj prípad La Ligy. Ak naozaj chceme reálne bojovať o víťazstvo v Lige majstrov, musíme zmeniť veľa vecí, pretože takouto hrou zápas s Neapolom prehráme. Neočakávali sme takýto koniec v La Lige, ale je to skoro také zosumarizovanie našej sezóny. Mali sme kolísavé výkony, hrali sme slabšie a chýbala nám väčšia túžba a nasadenie. Sme však Barcelona a musíme vyhrávať bez ohľadu na to, čo sa deje. Musíme sa nadýchnuť a vyčistiť si hlavy. Od decembra to bolo zlé, ale teraz je tu Liga majstrov, sú tam štyri zápasy, ktoré nám môžu priniesť trofej, ktorú všetci chceme,“ povedal 33-ročný Messi.