Tímea Gurová

Svalová dystrofia pripútala Katiu na vozíček. Malá umelkyňa aj tak kreslí jedinečné diela priamo v posteli

Katia si svojou vášňou a neprekonateľnou snahou stále maľovať získala fanúšikov na celom svete.

Katia maľuje od svojich dvoch rokov. Diela, ktoré vytvára ťahmi štetcom po ležiačky, chytajú za srdce. — Foto: FB: Kate Artist

MOSKVA 17. júla – Katia Borodulkina má 12 rokov a je vášnivou umelkyňou. K svojim prvým ceruzkám sa dostala, keď mala dva roky a odvtedy neprestala maľovať.

Rodičov presvedčila aj na to, aby ju prihlásili do umeleckej školy. Katia však na rozdiel od iných detí nemôže zasadiť plátno do stojana, alebo len tak kresliť za stolom.

Dievčatku diagnostikovi zriedkavý typ svalovej dystrofie. Maľovania sa však nikdy nevzdala. Diela vznikajú poležiačky.

Zriedkavá diagnóza

Prvé znaky ochorenia sa začali prejavovať už, keď mala 3 mesiace a každá ďalšia návšteva neurológa znamenala iba zlé správy. Svaly postupne slabli. Rodičia sa však správnu diagnózu a konkrétny typ svalovej dystrofie dozvedeli až po konzultáciách s londýnskym odborníkom, keď mala Katia 4 a pol roka.

Nesprávny prístup k diagnóze zanechal stopy. Katia je doma so svojou rodinou a dýcha pomocou ventilácie.

Snažíme sa, aby bol jej život jasnejší a rozmanitejší a za odmenu dostávame smiech, vtipy a žiarivé očká,“ vyznali sa jej rodičia Julia a Konstantin na stránke, ktorou prezentujú dcérine diela, ale aj šíria povedomie o diagnóze.

Katia si získala fanúšikov po celom svete a predajom svojich diel sa snaží nasporiť peniaze na rehabilitácie či modernejší vozíček.