Lucia Čížová

Dnes o 18:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní V Bratislave ako v Kráľovskej spoločnosti. Nový Istropolis k nám pritiahne koncertné esá a peniaze do štátnej aj mestskej kasy

Srdcom Nového Istropolisu má byť sála, kde sa skĺbi kvalitný dizajn, zvuk aj akustika a vznikne priestor pre koncerty či kongresy.

Bratislava dostane kongresovo-kultúrne centrum svetovej úrovne. — Foto: Immocap

BRATISLAVA 20. júla - Na chvíľu si predstavte, že sedíte v divadle Kráľovskej Shakespearovskej spoločnosti v Londýne, vo Svetovom obchodnom centre v New Yorku či najmodernejšej Divadelnej spoločnosti v austrálskom Sydney. Kocháte sa dizajnom, zvukom, akustikou. V myšlienkach zablúdite k predstave toho, že raz by sme priestory takejto kvality mohli mať aj v Bratislave. A práve to sa teraz stane skutočnosťou. Na stole je návrh Nového Istropolisu, ktorý ráta aj s najmodernejšou multifunkčnou kultúrno-spoločenskou sálou, aká dnes nášmu hlavnému mestu chýba. Od expertov, ktorí spolupracovali na spomínaných miestach.

Nová sála Istropolisu od najlepších

Immocap, ktorý je majiteľom Istropolisu, pracuje na projekte už 2,5 roka a predstavený zámer je výsledkom podrobných konzultácií s organizátormi kultúrno-spoločenských podujatí, overovacích štúdií a auditov či návštev referenčných projektov v zahraničí, no najmä medzinárodnej architektonickej súťaže s účasťou 7 ateliérov, ktoré sa v urbanizme a architektúre radia k svetovej špičke. O tom, že tu o niekoľko rokov budeme mať sálu svetového kalibru, teda svedčia zvučné mená moderného urbanizmu a architektúry, ktoré za Novým Istropolisom stoja. Víťazom architektonickej súťaže sa totiž stalo renomované holandské architektonické štúdio KCAP spolu s ich partnerským štúdiom Cityförster. Immocap okrem nich prizval k spolupráci aj svetovú špičku v navrhovaní koncertných a kongresových sál – spoločnosť Charcoalblue.

Tí spolupracujú napríklad s Katedrálou sv. Pavla v Londýne, Obamovou nadáciou v Chicagu, no ich digitálni návrhári pripravujú podujatia aj so spoločnosťami ako sú Google, Facebook či Britskou akadémiou filmu a televízneho umenia. „Spoluprácou v Bratislave sme skutočne nadšení. Len zriedkakedy nájdete niekoho, kto má ambíciu vytvoriť unikátne miesto, ktoré bude kultúrnym a spoločenským srdcom mesta,“ povedal Gavin Green, spoluzakladateľ spoločnosti Charcoalblue, ktorá prevádzkuje šesť kancelárií po celej Veľkej Británii, USA a Austrálii a projekty dodávajú do všetkých kútov sveta.

Nová sála by mohla do Bratislavy prilákať svetové hviezdy. Foto: Immocap

Čo teda budú mať na starosti v sále nového Istropolisu? Koncepčné dizajnové služby od návrhu hľadiska, pódia až po technické vybavenie a zázemie pre umelcov, vrátane návrhu dispozičného riešenia a verejných priestorov. Práve oni budú zárukou, že Nový Istropolis ponúkne umelcom tie najlepšie technické podmienky a návštevníkom nevšedné zážitky. Aj tento výber podčiarkuje záväzok zhotoviteľa projektu, že na prvé miesto pri obnove budú klásť dôležitosť zachovania kultúrno-spoločenskej funkcie v priestore Istropolisu.



„K zachovaniu kultúrno-spoločenskej funkcie Istropolisu sme sa zaviazali už pri jeho akvizícii a podľa toho sme pristupovali aj k formovaniu celého projektu, ktorého najdôležitejšou časťou je práve nové kultúrno-spoločenské centrum. Sme presvedčení, že Nový Istropolis zlepší kvalitu života Bratislavčanov v mnohých smeroch a prinesie im množstvo nielen príjemných zážitkov, ale aj reálnych ekonomických benefitov. Zároveň si však uvedomujeme, že projekt takýchto parametrov môže vzniknúť iba v spolupráci developera s mestom a mestskou časťou a urobíme všetko preto, aby Nový Istropolis spĺňal predstavy Bratislavčanov o modernom, kultúrnom centre a mestskej štvrti,” potvrdzuje šéf spoločnosti Immocap, Martin Šramko. Kým sa však začne s prestavbou, potrvá to ešte pár rokov, keďže projekt je zatiaľ iba vo fáze investičného zámeru.

Vizuál Nového Istropolisu. Foto: Immocap

Kongresy, ktoré mesto posunú vpred

Architekti Istropolis zásadne prestavajú a na jeho mieste vyrastie štvrť s parkom, fontánou a cyklotrasou či priestorom pre trhy a iné komunitné akcie. Všetky tieto verejné priestory budú prístupné návštevníkom po celý deň, čo môže do tejto časti mesta konečne prilákať ľudí a Trnavské mýto sa vďaka tomu stane dôležitým novým centrom.



Len ťažko by sme v dnešnej Bratislave hľadali miesto, ktoré by lákalo zaujímavých ľudí a organizácie na organizovanie podobných podujatí u nás. V Bratislave za viac ako 30 rokov žiadny takýto kultúrno-spoločenský priestor nevznikol. Nové kultúrno-spoločenské centrum by malo priniesť kapacitu 3000 miest na sedenie a 5000 miest v kombinácii sedenie a státie. Z pôvodnej veľkosti pre približne 1200 návštevníkov tak projekt posúva Istropolis do čísel, ktoré odrážajú reálne potreby Bratislavy a naplno využívajú potenciál lokality Trnavského mýta a s novým kongresovo-kultúrnym centrom sa konečne ocitneme na mape kongresovej turistiky, čo by štátu a mestu prinieslo množstvo ekonomických výhod.



Bratislava sa aj vďaka Novému Istropolisu môže konečne dostať na mapu kongresovej turistiky. Foto: Immocap

Po vzniku multifunkčného moderného kultúrno-spoločenského kongresového centra volajú aj mnohé osobnosti verejného života. Viaceré z nich ako Majk Spirit, skupina Hex, Milan Kňažko a ďalší sa zúčastnili aj priamo predstavenia projektu.



„Bratislava nemá k dispozícii multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor a je to hanba pre toto mesto aj tento štát. Hlavné mesto Slovenska má plniť svoje úlohy vo vzťahu k štátu, ale neplní, lebo keby sme tu chceli robiť kongres, je to iba v improvizovaných výstavných priestoroch alebo umeleckých priestoroch ako Reduta či Národné divadlo, nakoniec vrátane Istropolisu, ale či je to kapacitne dostatočne veľké a funkčné na 21. storočie a či to môže dôstojne z hľadiska medzinárodnej účasti plniť svoj účel? Ja tvrdím, že nemôže. Preto je už 5 minút po 12 a treba s tým niečo robiť. Bratislava ešte ten vlak nezmeškala, ale už prechádza posledný vagón. Takýmto projektom skrátka treba držať palce,“ vyjadril sa Milan Kňažko.



Predstavenia Nového Istropolisu sa zúčastnil Milan Kňažko aj Majk Spirit. Foto: Immocap



„Bratislava urgentne potrebuje veľkoryso riešený spoločensko-kongresový priestor. Sú tu kluby, ktoré majú svoju atmosféru, imidž, kde sa hráva určitá produkcia, ale chýba tu koncertná sála, nádherný, špičkový priestor, kam už idete slávnostne naladení, čiže to pre vás nie je iba taká obyčajná udalosť, idete na niečo, čo sa vymyká z bežného života, aj v rámci kultúrnych zážitkov,“ vyjadril sa Juraj Čurný, hudobný redaktor a publicista.

Predstavenie Nového Istropolisu si prišla pozrieť aj kapela Hex. Foto: Immocap

„Ja by som uvítala, aby bola nová bratislavská sála atraktívna zvonku, mala by byť architektonickým skvostom, mať krásne, kvalitné zázemie pre umelcov a diváci by sa v nej mali cítili komfortne a mali by mať dokonalý akustický zážitok,“ povedala Adriana Kučerová, operná speváčka.



Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Immocap Group.