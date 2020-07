Lucia Čížová

Konečne je to tu. V dlhodobo schátranom areáli Istropolisu bude nová štvrť s parkom, trhmi i cyklotrasou

Priestranstvo na bratislavskom Trnavskom mýte sa konečne dočká obnovy, akú si hlavné mesto Slovenska zaslúži.

Vizuál Nového Istropolisu. — Foto: Immocap

BRATISLAVA 19. júla - U niekoho vzbudzuje vášnivé diskusie či nostalgiu, u niekoho odpor, ďalší možno len mávnu rukou. Istropolis, pôvodným názvom Dom odborov, má roky slávy za sebou a poslednú dobu chátra. Aj podľa zistení projektu Pocitová mapa, ktorý si dalo vypracovať hlavné mesto, je čiernou dierou, ktorej sa Bratislavčania radšej vyhýbajú. Pritom je to miesto, ktoré väčšina z nás využíva na tranzit v meste. Teraz sa však konečne jeden z najhorších verejných priestorov v Bratislave dočká obnovy. A to so svetovým puncom.

Zabudnite teda na mŕtvy priestor, na Trnavskom mýte vznikne nová vitálna štvrť plná zelene a verejných priestorov. Príjemné mestské centrum, ktoré bude bránou do mesta, za ktoré sa už nebudeme musieť hanbiť a ktoré využije svoj potenciál. Spoločnosť Immocap, ktorá pred takmer tromi rokmi kúpila budovu aj s prislúchajúcimi pozemkami, predstavila svoju víziu Nového Istropolisu, ku ktorej dospela v spolupráci s renomovaným holandským architektonickým štúdiom KCAP a ich partnerským štúdiom Cityförster.

Vizuál Nového Istropolisu. Foto: Immocap

Bratislava si zaslúži veľkolepý kultúrny stánok

Naše hlavné mesto by sa tým mohlo dotiahnuť na úroveň Európy a získať to, čo iné mestá vo svete už majú – moderné, multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum svetovej úrovne. Riaditeľ spoločnosti, Martin Šramko, potvrdil, že na vízii Nového Istropolisu pracovali 2,5 roka a do tejto významnej mestskej časti, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná, chcú konečne priniesť život. „Sme hrdí, že môžeme predstaviť projekt, ktorý zlepší kvalitu života Bratislavčanov v mnohých smeroch. Naša vízia mení mŕtvu nefunkčnú zónu v oblasti Trnavského mýta na vitálnu štvrť,“ potvrdil. Na čo sa teda môžeme tešiť?

Vizuál Nového Istropolisu. Foto: Immocap

Architekti Istropolis zásadne prestavajú a vznikne nová dominanta s najmodernejšou multifunkčnou kultúrno-spoločenskou sálou, aká dnes hlavnému mestu chýba. Budeme sa môcť tešiť na akustické, rockové, džezové či popové koncerty s tým najlepším zvukom, všetky typy eventov, kultúrne podujatia a menšie či väčšie konferencie a kongresy.

Sála vo vnútri bude na svetovej úrovni. Foto: Immocap

Okrem tejto sály však na mieste schátraného Istropolisu vyrastie štvrť plná zelene a verejných priestorov. Do priestoru sa tak dostane to, čo mu tak veľmi chýba. Okrem občasných premietaní hokejových zápasov či rôznych protestov totiž obrovský areál Trnavského mýta zíva prázdnotou. Po otvorení by sme tu však mali nájsť park s promenádou, fontány či cyklotrasy. Verejné priestory budú prístupné ľuďom po celý deň, na námestí bude podľa ambícií tvorcov možné organizovať sezónne trhy a iné komunitné akcie. Pre Istropolis a okolie je to šanca na to, že sa stane dôležitým novým centrom mesta, miestom, kde sa budeme chcieť stretávať a ktoré pritiahne návštevníkov nielen z mesta a iných častí Slovenska, ale aj zo susedných krajín.



Spoločnosť Immocap sa už pred tromi rokmi vyjadrila, že chce zachovať kultúrno-spoločenskú funkciu v priestore Istropolisu a už aj v minulosti ukázala, že jej na tomto priestore záleží. Počas siedmich rokov zrevitalizovali areál bývalých kúpeľov Centrál, ktorý sa stal prvým „zeleným“ multifunkčným komplexom na Slovensku a tiež sa podujali na Bratislavčanmi vytúženú obnovu zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte, ktorý bol naozaj v zlom stave. O priestore však uvažujú aj v širších súvislostiach, najmä čo sa týka dopravného riešenia budúceho projektu, ale s prihliadnutím na filiálky a budovy Tržnice, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa.

Na Trnavskom mýte vyrastie štvrť plná zelene a života. Foto: Immocap

Svetová architektúra

To, že tu budeme mať naozaj svetovú architektúru, je umocnené najmä tímom, ktorý bude na Istropolise pracovať. Spomedzi 7 návrhov architektonických štúdií v medzinárodnej súťaži svojim návrhom najviac oslovilo holandské štúdio KCAP, ktoré patrí k absolútnej špičke urbanizmu a architektúry v Európe. Do Bratislavy na spoluprácu prizvalo aj ďalších spolupracovníkov, napríklad nemeckú architektonickú kanceláriu Cityförster. „Naše zázemie v Nemecku, východnej Európe a Afrike dopĺňa pozície KCAP v Holandsku a napríklad v juhovýchodnej Ázii a Rusku. V tomto projekte sa teda naozaj spájajú osvedčené postupy z celého sveta,“ uviedol Martin Sobota, partner v Cityförster.

Vizuál Nového Istropolisu. Foto: Immocap

Martin Šramko zo spoločnosti Immocap prizvukuje, že podstatným sa ukázal najmä ich spôsob uvažovania o mestskom priestore a výzvach tejto dôležitej lokality. Ich cieľom je práve vytváranie tých najlepších verejných priestorov, ktoré konkrétnym mestám a štvrtiam vdýchnu nový život. „Našim prvoradým cieľom je urobiť z nefunkčných lokalít lepšie miesta na život. Pre Bratislavu a Trnavské mýto to znamená vytvoriť štvrť, kde budú obyvatelia radi tráviť svoj voľný čas a kam sa budú opakovane vracať,“ povedal Jeroen Dirckx zo štúdia KCAP, pre ktoré to bude na Slovensku premiéra. Keby ste sa však chceli pozrieť, čo za 30 rokov svojej existencie už vytvorili, tak napríklad transformovali bývalý výstavný areál EXPO s národným štadiónom a Atomiom v Bruseli a v Londýne vytvorili novú mestskú štvrť London Legacy Framework prestavbou Olympijskeho parku po hrách v roku 2012.

Trnavské mýto sa konečne stane hodnotnou bránou do mesta. Foto: Immocap

Pre projekt je tiež veľmi dobré, že všetci tvorcovia sa zhodujú na význame mesta a jeho polohy. „Spolu s Viedňou tvorí Bratislava srdce Európskej únie rozšírenej smerom na východ. Keďže krajiny východnej Európy postupne vytvárajú novú rovnováhu v rámci Únie, mesto bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v hospodárskom a kultúrnom živote Európy,“ dodáva Sobota.

Z nevyužitého a prázdneho nové

A prečo ide o takú veľkú, významnú a toľko diskutovanú obnovu už niekoľko rokov? Už pred vyše šiestimi desaťročiami bola vypísaná, podobne ako dnes, súťaž na stavbu kongresovo-kultúrneho centra v Bratislave. V roku 1956 ju vyhrali uznávaní architekti Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl, no počas ďalších 25 rokov stavby sa veľakrát menila a zväčšovala. Jednou z mnohých vtedajších požiadaviek bolo mimoriadne zväčšiť sálové priestory, ktoré mali slúžiť pre účely konania kongresov Komunistickej strany Slovenska.

Aj keď neskôr budova slúžila aj spoločenským účelom, desaťročia chátrala bez akýchkoľvek investícií, vynaložených do jeho prevádzky. Záujem o jej využitie klesol aj zo strany organizátorov podujatí, dnes je využitá tak na 10 percent a prevádzkové náklady robia každý rok stratu 100-tisíc eur. Komplexný audit tiež odhalil, že technický stav budovy je vo veľmi zlom stave, takmer všetky technológie sú po dobe svojej životnosti.



Istropolis teda už dnes vo svojej celistvosti nedokáže prežiť, a preto je na čase ukázať, že Bratislava si za neho zaslúži adekvátnu náhradu.

