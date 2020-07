TASR

Tipsport liga: Krajči chce Slovanu vrátiť lesk: Som mu dlžný

Maroš Krajči má po návrate do hokejového Slovana len tie najvyššie méty.

Maroš Krajči — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 16. júla (TASR) - Maroš Krajči má po návrate do hokejového Slovana len tie najvyššie méty. Ako vo štvrtok pre RTVS v relácii Góly - body - sekundy uviedol, každý deň pracuje na posilách.

Skúsený funkcionár bude v Slovane zatiaľ pôsobiť vo funkcii hlavného poradcu a koordinátora, oficiálne sa ujme svojej funkcie od 1. augusta. Napriek tomu už kontaktoval niektoré potenciálne posily pre klub. „Pracujeme na tom denne. Niektorí hráči sú na dovolenkách, ale riešime to," uviedol Krajči.

Čakajú ho rokovania s mestom

Okrem skladania tímu však Slovan musí vyriešiť aj otázku nájmu štadióna Ondreja Nepelu. Čakajú ho rokovania s mestom, klub sa už dlhodobo snaží znížiť výšku poplatkov za užívanie arény.

„Verím, že nájdeme riešenie, ktoré nám pomôže a budeme môcť napredovať aj v tejto situácii. Nedokážem si predstaviť, že by hral Slovan niekde inde, ako na tomto štadióne. Tu sú kosti našich predkov, sám som tu počas rekonštrukcie chodil po stavbe v gumákoch. Nedokážem si predstaviť, že by sme tu nehrali,“ dodal Krajči.

KHL mu rezala

Funkcionár, ktorý získal s „belasými“ šesť titulov, pôsobil v klube 19 rokov, v apríli 2017 však vo funkcii generálneho manažéra skončil: „Ani vo sne by mi nenapadlo, že by som sa vrátil. Neuvažoval som nad tým. Život však prináša zmenu a my máme pred sebou veľkú výzvu v podobe storočnice klubu. Urobíme všetko preto, aby mal klub opäť ten svoj správny lesk. Platí to, že ak pracujete pre Slovan, môžete pomýšľať iba na najvyššie méty. Ja som nemohol na Slovan nikdy povedať jediné krivé slovo. Naopak, ja som Slovanu dlžný a ak potrebuje pomoc, tak som pripravený mu to vrátiť.“

Krajči sa vyjadril aj k otázke, či sa klub opäť bude zaoberať účasťou v nadnárodnej KHL: „Ja som sa v tej lige cítil dobre, mne tá liga ‚rezala‘. Ale to je len môj osobný názor.“