TASR

Prezidentka priznáva sklamanie: Neschvaľujem podvádzanie ani jeho zľahčovanie

Vláda stojí podľa Zuzany Čaputovej na doposiaľ najväčšej hodnotovej križovatke.

Na snímke premiér Igor Matovič a prezidentka SR Zuzana Čaputová. — Foto: TASR/Pavol Zachar, Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) - Vláda stojí na doposiaľ najväčšej hodnotovej križovatke, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Reaguje tak na informácie o tom, že diplomová práca premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) je plagiátom. Ako ďalej uvádza, je sklamaná a smutná, že očakávania verejnosti vrátane jej vlastných na vysoké štandardy uplatňovania politickej moci a vyvodzovanie politickej zodpovednosti, s ktorými sa spájal nástup Matovičovej vlády, zostávajú zatiaľ nenaplnené. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

„Podvádzanie neschvaľujem a nemôžem schvaľovať ani jeho zľahčovanie. Môžem len zopakovať, že úlohou nás všetkých je budovať dôveru ľudí v politiku a inštitúcie. A to v súlade so sľubom, že ju budeme robiť inak, ako bolo zvykom v minulosti, a že sami budeme uplatňovať to, čo sme v minulosti žiadali od svojich oponentov,“ skonštatovala.

Hlava štátu dodala, že v čase, keď pred Slovenskom stoja bezprecedentné výzvy v súvislosti s riešením dôsledkov krízy, je dôvera občanov k predstaviteľom vlády kľúčová a je nezodpovedné s ňou hazardovať.