Slovensko prestane podporovať uhlie, tvrdí minister Sulík

Vodík má z dlhodobého hľadiska pre SR obrovský potenciál.

Anna Zemanová a Richard Sulík — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 16. júla (TASR) - Vodík má z dlhodobého hľadiska pre SR obrovský potenciál. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na konferencii Vodíková budúcnosť Slovenska, ktorú organizoval rezort hospodárstva.

Slovensko preto prestane podľa neho podporovať ako zdroj energie uhlie a začne podporovať vodíkové technológie. V tomto smere Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podľa Sulíka predstaví 14 možností opatrení na podporu vodíkovej technológie.

Medzi možnými opatreniami, ktoré by malo MH SR predstaviť, je podľa neho napríklad podpora vodíkových áut, vybudovanie čerpacích staníc na vodík či projekt na vybudovanie kompletnej vodíkovej autobusovej flotily v jednom z okresných miest.

„Je to napríklad výrazné urýchlenie vybavenia patentov týkajúcich sa vodíka či prioritné vybavenie eurofondových projektov, ktoré sa týkajú výskumu vodíka. Je to však aj podpora vodíkových áut tak, ako sme mali donedávna podporu elektroáut. Ak sa toto má realizovať, potrebujeme čerpacie stanice na vodík. Budeme sa teda snažiť o to, aby sme začali budovať sieť čerpacích staníc na vodík,“ dodal Sulík.

Doplnil zároveň, že vodíkový výskum intenzívne podporuje aj EÚ. Využívanie vodíkových technológií by mohlo Slovensku výrazne pomôcť k splneniu emisných limitov EÚ.