RTVS má nový cyklus Slovenský panteón, prvý dokument venovala Štefánikovi

Slovenský panteón je názov nového televízneho cyklu príbehov osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovenský panteón je názov nového televízneho cyklu príbehov osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska. Sériu dokumentov pripravila pre svojich divákov RTVS.

Prvú dokudrámu venovanú osobnosti Milana Rastislava Štefánika, významnému cestovateľovi, astronómovi, vyslancovi a vedcovi, ktorý získal v minulom roku v celoslovenskej ankete titul Najväčší Slovák, predstavili vo štvrtok médiám. Verejnoprávna televízia ju uvedie na Dvojke v utorok 21. júla o 20.10 h pri príležitosti osláv 140. výročia narodenia generála Štefánika.

„Našou nespochybniteľnou úlohou je vzdelávať, pripomínať, ukazovať, zároveň reagovať na dobu, v ktorej žijeme a jazyk, ktorým chceme tieto odkazy dávať nášmu divákovi. Práve takýmto stvárnením témy sa to podarilo,“ uviedol projekt na tlačovej konferencii dočasne poverený riaditeľ Programových služieb RTVS Matej Hajko.

Dokument v sebe spája hrané scény, moderátorský komentár Štefana Chrappu a vyjadrenia slovenských historikov, profesora Dušana Kováča a Michala Kšiňana. Príbehovou líniou prevedie divákov hlas Dušana Jamricha.

Režisér a koproducent dokumentárneho cyklu Peter Núnez priznal, že ho inšpirovala historická dokudráma z produkcie dánskej verejnoprávnej televízie. „Postup, kedy sa moderátor prepája s inscenovanými historickými scénami, je veľmi elegantný spôsob ako priniesť tému histórie v dnešných časoch, keď ľudia stále ťažie prijímajú komplikované témy a stále ťažšie je udržať ich pozornosť na viac ako pár sekúnd alebo minút,“ vysvetlil.

Postavu generála Štefánika stvárnil Juraj Hrčka, pre ktorého je Štefánik jedna z jeho najobľúbenejších historických postáv. Štefánika mal možnosť hrať aj na divadelných doskách. „Je to pre herca veľmi vďačná postava na stvárnenie. Okrem tohto dokumentu sa mi pošťastilo vytvoriť aj predstavenie v Trenčíne Svetový Slovák Štefánik,“ prezradil.

Natáčanie prebiehalo v originálnom prostredí, ktoré dotvára líniu príbehu. Filmári zavítali do Štefánikovho rodného domu, do obce Košariská, na Mohylu M. R. Štefánika, do Primaciálneho paláca v Bratislave, do kaštieľa a priľahlého lesa v Oponiciach, ale aj do kaviarne Štefánka, hvezdárne v Hurbanove, na letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Ilúziu brazílskeho pralesa dotvoril priestor skleníkov v Botanickej záhrade v Bratislave.

Slovenský panteón predstaví aj ďalšie výrazné osobnosti slovenskej histórie, ktoré obsadili prvé priečky v ankete Najväčší Slovák. Ako uviedol pre TASR Hajko, na dokudrámy Jánošík, Cyril a Metod, Ľudovít Štúr, Jozef Gabčík, Alexander Dubček, Andrej Hlinka, Gustáv Husák, Anton Srholec a Peter Sagan sa môžu diváci tešiť v jesennej programovej štruktúre.