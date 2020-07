TASR

Fortuna liga: Galád skalopevne verí v záchranu Nitry, Kuzma: Je to otvorené

V piatok sa pod Zoborom v odvete ligovej baráže rozhodne o poslednom účastníkovi futbalovej Fortuna ligy pre sezónu 2020/2021.

Ivan Galád — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 16. júla (TASR) - V piatok sa pod Zoborom v odvete ligovej baráže rozhodne o poslednom účastníkovi futbalovej Fortuna ligy pre sezónu 2020/2021. Domáca Nitra si z Dubnice priviezla z prvého súboja výsledok 0:0, ktorý ponecháva obom tímom reálnu šancu pôsobiť v novej sezóne medzi elitou.

Hoci v prvej konfrontácii strelci na oboch stranách dokázali zamestnať brankárov, lopta sa do siete nedostala ani raz. Dve veľké šance mal najmä útočník "trogárov" Milan Ristovski zo Severného Macedónska, ktorý bol s 11 gólmi druhým najlepším strelcom sezóny FL.

Musíme hrať lepšie, tvrdí Galád

Tréner Ivan Galád, ktorý prebral tím krátko pred koncom nadstavby s jasným cieľom zachrániť ho vo FL, nebol po prvej časti spokojný. "Či je dobrá bilancia, že sme nedostali gól? Nie. Zápas sa mi z našej strany nepáčil. Páčila sa mi kulisa, v Dubnici prišlo veľa ľudí, ale pokiaľ chceme hrať ligu, musíme hrať inak, to si musíme chlapsky povedať, hrať futbalovo. Mali sme tri šance, ale musíme hrať lepšie,“ citoval Galáda portál MY Nitra.

Domácim v odvete nebude k dispozícii opora mužstva, stredopoliar Michal Faško. V Dubnici dostal piatu žltú kartu, kouč ho však nehanil: „Piata žltá karta Faška? On je veľmi inteligentný, snažil sa pomôcť mužstvu, určite to nebola nedisciplinovanosť.“

Zopakuje záchranu?

Galádovi sa pred rokom podarilo v baráži zachrániť Trenčín. Je skalopevne presvedčený, že sa mu to podarí aj teraz s Nitrou: „Som tu na to, aby som zachránil ligu, spravím také kroky, aby hráči mali komfort. Stále som vravel, že bude baráž, stále som tvrdil, že to zvládneme. V piatok zachránime ligu.“

Brankár Nitry Dávid Šípoš je presvedčený, že sa spolu so spoluhráčmi dokážu zomknúť a víťaza 2. ligy doma zdolať: „Doma budeme musieť tak či tak vyhrať. V prvom zápase na konci nás Dubnica zatlačila, hnali ju diváci. Myslím si, že sme hrali opatrne a so strachom, báli sme sa spraviť chybu, veľa hráčov v kabíne je predsa mladých, nikto nechce z ligy vypadnúť, možno sa sami dostávame zbytočne pod tlak. Teraz sme si však niečo povedali v kabíne, verím, že slová trénera padnú na úrodnú pôdu. V piatok musíme viac bojovať, viac vložiť srdce, musíme byť lepší a presnejší v ofenzíve.“

Šance 50 na 50

Dubnica si baráž vybojovala v priamom súboji v záverečnom kole nadstavby druhej ligy, keď doma zvíťazila nad MFK Banská Bystrica vysoko 4:1. Doma proti Nitre však góly neprišli, bude preto tiež v náročnej pozícii.

„Gól bol na dosah, nedali sme ho, ale 0:0 je podľa mňa dobrý výsledok. Šance sú stále 50:50," vyjadril sa v rozhovore pre futbalnet.sk domáci kouč Peter Jakuš. „Gól síce nepadol, ale všetko je otvorené. V odvete sa nemôžeme blázniť smerom dopredu. Chceme hrať zo zabezpečenej obrany. Môže to byť o jednom góle. Musíme dobre zregenerovať a nachystať sa na nich," povedal v rozhovore pre web impulz.press.sk dubnický útočník Marek Kuzma.

Nitra burcuje fanúšikov, umožní im vstup na tribúny bez platenia vstupného. Dubničania síce nechystajú organizovaný autobusový výjazd, ale vedenie je ochotné preplatiť ceny vstupeniek do sektoru hostí. Zápas odvysiela v priamom prenose televízia Orange Šport a internetová televízia Huste.tv.