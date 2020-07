Dobré noviny

Dnes o 14:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Poštová banka znižuje poplatok za bežný účet

Poštová banka v tejto neistej situácii pristupuje ku kroku, ktorý je na bankovom trhu unikátny, ale pomôže ľuďom.

Poštová banka znižuje poplatok za vedenie bežného účtu. — Foto: Adobe Stock

BRATISLAVA 20. júl - Rok 2020 je pre nás skúškou, nielen čo sa týka zdravia, ale aj finančnej stability. Viac ako tretina ľudí očakáva, že sa ich situácia v budúcnosti zhorší, a preto plánujú obmedziť svoju spotrebu. Poštová banka v tejto neistej situácii pristupuje ku kroku, ktorý je na bankovom trhu unikátny – od októbra znižuje poplatok za vedenie bežného účtu.

„Mesačne bude stáť opäť 5 eur, čo je úspora až vo výške 15 percent oproti súčasnej cene. Tá je dnes na úrovni 5,90 eur mesačne,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková. Dodáva, že tak banka splní sľub, ktorý dala svojim klientom ešte začiatkom roka. Vtedy sa zaviazala, že hneď ako to situácia umožní, zníži poplatky za balík k bežnému účtu. Vďaka prístupu banky to bude možné. „Na prichádzajúcu recesiu sme sa zodpovedne pripravovali. Ekonomické ukazovatele naznačovali, že ekonomické ochladenie môže zasiahnuť Slovensko už na jeseň minulého roka. Celá táto situácia postihla bankový sektor, jeho klientov a všetkých ľudí. Našťastie, predchádzajúce prípravy nám umožnili znížiť poplatok za vedenie účtu. Pre tento krok sme sa rozhodli okamžite, ako to bolo možné,“ dodáva Lýdia Žáčková.

Poštová banka priniesla novinku. Foto: Poštová banka

Aspoň čiastočne by to mohlo pomôcť ľuďom s nepriaznivo sa vyvíjajúcou ekonomickou situáciou. *Až 16 percent Slovákov totiž hovorí, že sa ich pandémia z finančnej stránky negatívne dotkla a majú problém s platením účtov. 34 percent z oslovených očakáva, že následky koronakrízy ešte len pocítia a budú mať problémy s úhradou bežných výdavkov. Viac ako polovica našincov chce kvôli týmto obavám čiastočne alebo veľmi obmedziť svoju spotrebu. Priemerne mesačnú útratu plánujú znížiť najmä reštauráciách a baroch, za voľnočasové aktivity, cestovanie, ale nižšie sumy chcú utrácať aj v obchodoch s oblečením, spotrebným tovarom a elektronikou.

„Poznáme obavy Slovákov a snažíme sa ich aspoň trochu zmierniť. Klientom, štátu, verejnosti sme v podobe účinných nástrojov pomáhali od vypuknutia koronakrízy. Podnikateľom aj fyzickým osobám sme poskytli bezúročne pôžičky, štátu sme pomohli zabezpečiť zdravotnícky a ochranný materiál a v čase, keď bankový trh zvyšoval sadzby pri úveroch, sme úrokovú sadzbu na našu hypotéku ponechali na najnižšej úrovni na trhu. Teší nás, že dlhý zoznam pomoci v týchto náročných časoch môžeme od októbra doplniť aj o zníženie poplatku za účet v Poštovej banke,“ konštatuje Lýdia Žáčková.

Vďaka tomuto zníženiu sa poplatok za balík k osobnému účtu v Poštovej banke stal jedným z najnižších na celom bankovom trhu na Slovensku. Klienti, ktorých táto ponuka zaujme, si môžu preniesť účet do Poštovej banky jednoducho, v troch krokoch. „Už nemusia chodiť do svojej starej banky. S účtom prenesieme aj všetky trvalé platby a inkasá, ktoré mali na starom účte a o stave presunu ich budeme priebežne informovať,“ dodáva L. Žáčková.



*Prieskum agentúry 2muse na prelome mája a júna na vzorke 360 respondentov.