Fortuna liga: Trnava sa spolieha na pomoc publika, Ružomberok chce byť efektívnejší

Vo finále baráže o Európsku ligu UEFA 2020/2021 si zmerajú sily futbalisti Spartaka Trnava a MFK Ružomberok.

Na archívnej snímke sprava Lukáš Greššák (Trnava), Štefan Gerec (Ružomberok) a Martin Tóth (Trnava) — Foto: TASR/Dušan Hein

Trnava 16. júla (TASR) - Vo finále baráže o Európsku ligu UEFA 2020/2021 si zmerajú sily futbalisti Spartaka Trnava a MFK Ružomberok. Výhodou pre zverencov trénera Mariána Šarmíra môže byť búrlivá domáca kulisa i skutočnosť, že pred necelými dvoma týždňami Liptákov v lige zdolali 2:0 vďaka presným zásahom Theofanisa Tzandarisa a Marka Tešiju.

Spartak sa do finále baráže o EL kvalifikoval po utorkovom domácom triumfe 3:0 nad AS Trenčín. Ružomberok sa na postup nadrel viac, Michalovce zdolal 1:0 po góle Filipa Twardzika z jedenástky. Mužstvo trénera Jána Haspru si mohlo priamy postup do 1. predkola EL vybojovať už vo finále Slovenského pohára, v ktorom však prehralo so Slovanom Bratislava 0:1.

Druhý pokus preniknúť do pohárovej Európy

„Ružu“ čaká druhý pokus preniknúť do pohárovej Európy cez baráž, potrebuje však zlepšiť efektivitu. Gól z hry dala naposledy koncom júna Žiline, v ďalších dueloch s Trnavou, Slovanom, DAC aj Michalovciam sa jej strelci presadili raz a z penalty.

„Myslím si, že ak odstránime slabú efektivitu z našej hry, tak môžeme pomýšľať na ďalšie úspešné sezóny a roky v Ružomberku, lebo premieňanie šancí je alfa a omega. Musíme sa pripraviť na posledný zápas, posledný krôčik. Dúfam, že tentoraz nám to už vyjde,“ verí tréner MFK Haspra, ktorému bude v Trnave chýbať suspendovaný český obranca a autor gólu do siete Michaloviec Twardzik. Päť žltých kariet vystavilo „stopku“ aj rakúskemu útočníkovi Alexovi Sobczykovi zo Spartaka.

Obetavá a tímová hra Trnavy

Trnava sa pred rokom kvalifikovala do Európskej ligy ako víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V tejto sezóne skončila v tabuľke Fortuna ligy po skrátenej nadstavbe štvrtá a dostala šancu zabojovať v baráži. Prvý krok na zopakovanie účasti v Európe zvládla rutinérsky.

„Po ťažkom zápase v derby na Slovane, ktorý nás stál veľa síl, sme museli všetko prispôsobiť taktike Trenčína, ktorý je dobrý na lopte. Súper má veľké individuality, a preto naša taktika bola pozmenená. Vychádzali sme v strede do agresívneho bloku, snažili sme sa ísť do protiútokov, čo sa nám darilo. Niektoré finálne fázy neboli dotiahnuté do konca tak, ako sme si predstavovali. Za obetavú a tímovú hru musím chlapcov pochváliť, ukázali sme srdiečko a za bojovnosť sme si postup zaslúžili,“ zhodnotil tréner „andelov“.

