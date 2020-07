TASR

Ázijská Liga majstrov sa opäť začne v septembri v Katare

Ázijská futbalová Liga majstrov je blízko k reštartu po sedemmesačnej koronavírusovej pauze.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

Kuala Lumpur 16. júla (TASR) - Ázijská futbalová Liga majstrov je blízko k reštartu po sedemmesačnej koronavírusovej pauze. Skupinovú fázu západného regiónu bude hostiť Katar, kde sa uskutoční aj vyraďovacia časť na jeden zápas. Sezóna sa opäť začne 14. septembra, semifinále je na programe 3. októbra.

Víťaz postúpi do finále, v ktorom sa stretne s úspešným semifinalistom z východného regiónu. Krajiny, ktoré by chceli hostiť túto vetvu LM, majú možnosť podať prihlášku do 24. júla. Informovala o tom agentúra AP.