TASR

Slovenskí basketbalisti sa pripravujú v Bratislave, Tabak: Toto je prvý krok

Pod vedením trénera Žana Tabaka sa v týchto dňoch pripravuje v bratislavskej Eurovia aréne slovenská basketbalová reprezentácia.

Na snímke slovenský basketbalový reprezentant Vladimír Brodziansky — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. júla (TASR) - Pod vedením trénera Žana Tabaka sa v týchto dňoch pripravuje v bratislavskej Eurovia aréne slovenská basketbalová reprezentácia. V letnom bloku prípravy, ktorý je náhrada za zrušené prípravné zápasy, je k dispozícii osemnásť hráčov vrátane viacerých nových tvárí.

Slovenskí basketbalisti mali hrať pôvodne v tomto termíne prípravné zápasy, v dôsledku situácie s koronavírusom však museli v dvoch prípadoch zrušiť svoj program. Najskôr mal národný výber cestovať na turnaj na Taiwan, neskôr sa mala konať séria stretnutí v Portugalsku.

Kemp aspoň v domácich podmienkach

Napokon sa vedeniu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) podarilo aspoň zrealizovať reprezentačný kemp v domácich podmienkach. Jeho cieľ je pripraviť hráčov na sezónu v kluboch, drvivej väčšine reprezentantov odštartuje ostrá príprava na súťažný ročník na začiatku augusta.

Na snímke tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie mužov Žán Tabak Foto: TASR/Martin Baumann

„Návrat k akémukoľvek športu po piatich mesiacoch je pre nás dobrý, keďže náš život sme zasvätili športu. Toto je prvý krok. Nemôžem povedať z vedeckého pohľadu, či je to dobré, alebo zlé, či je to krok dopredu, alebo späť. Z mojej strany a zo strany všetkých týchto chalanov je skvelé, že si opäť po piatich mesiacoch môžeme robiť svoju prácu. Tento tréningový kemp nebol záväzný. Tieto tréningy sme navrhli určitému počtu hráčov, väčšina z nich našu ponuku prijala. Ciele tohto kempu sú dva. Prvým je fyzicky naštartovať telá hráčov po päťmesačnej prestávke, pomôcť im do klubovej prípravy na novú sezónu. Druhým cieľom je popracovať na niektorých individuálnych technikách a taktikách, keďže možnosti skrz klubové sezóny budú veľmi limitované,“ vyjadril sa Tabak pre TASR k cieľom kempu.

Vypadli štyri mená

Z pôvodnej júnovej nominácie vypadli štyri mená - Martin Bachan, Marek Doležaj, Michal Čekovský a Boris Bojanovský. K menoslovu hráčov pribudol Samuel Volárik (Patrioti Levice), pre ktorého to je prvá skúsenosť s mužskou reprezentáciou.

