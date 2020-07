Milan Buno

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Martin Šmahel priznáva: Kvôli môjmu jedálničku muselo ročne zomrieť až 400 zvierat, mäso už nejem

Vypočujte si rozprávanie o vegánstve a novej knihe Máme doma vegána s fitness trénerom Martinom Šmahelom.

Martin Šmahel s knihou Máme doma vegána. — Foto: Dobré noviny, Ikar

BRATISLAVA 16. júla - „V istom momente som sa dozvedel veci, ktoré som predtým nevedel alebo nevnímal a už som nemohol inak,“ spomína fitness tréner, model a moderátor Martin Šmahel na moment, kedy sa rozhodol stať vegánom. Ako vegánstvo vníma? „Je to niečo, čím dokážeme veľmi veľa zmeniť. Ja sám som si uvedomil, že kvôli môjmu jedálničku bolo živených a potom zabitých až okolo 400 zvierat ročne, plus si k tomu prirátame vynaloženú energiu, vodu, krmivo… a krutosť na zvieratách. Povedal som si, že ak je nejaká cesta, ako sa to dá bez toho, vyskúšam to,“ dodáva.

I keď on sám sa do toho pustil celkom rýchlo, ľuďom by skôr odporúčal pomalšiu cestu a podrobné naštudovanie si princípov tohto typu stravovania. „Nie je to len o tom, že vyhodíme z našej stravy živočíšne produkty - mlieko, mäso či vajíčka, keď ich nenahradíme ničím iným. Táto kniha je dobrý sprievodca pre tých, ktorí to zvažujú a nevedia ako na to,“ hovorí v novom vydaní podcastu Knižný kompas Martin Šmahel o novej knihe Máme doma vegána.

Titul z prestížneho londýnskeho vydavateľstva Dorling Kindersley Limited je rozdelený na dve časti, v prvej sú informácie o tom, čo je to vegánstvo, ako by mala vyzerať vyvážená vegánska strava, ale aj rôzne mýty, v druhej praktické tipy a recepty. „Zaujímavom mýtusom je, že vegánska strava = zdravá strava. Ak totiž jete slané chipsy či krekry, môžu byť vegánske, no nie sú zdravé. Treba si vyskladať stravu z celistvých surovín, ktoré telu niečo dajú,“ hovorí športovec, ktorý tiež vyvracia mýtus, že by táto strava bola drahá, nudná alebo zdĺhavá na prípravu. Alebo že kvôli tomu býva unavený. „Jedno z mojich najobľúbenejších jedál je tempeh, náhrada mäsa, a ten si opečiem určite rýchlejšie ako mäso. A na raňajky si za pár minút urobím smoothie z ovocia, orieškov či tofu a sýty som aj štyri hodiny,“ uzatvára s tým, že ho veľmi prekvapila farebnosť surovín na tanieri.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor o vegánstve a knihe Máme doma vegána v podcaste Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno.

