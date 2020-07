TASR

Dnes o 11:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejový Slovan má nového majiteľa. Stal sa ním spoluzakladateľ firmy ESET

Hokejový klub HC Slovan Bratislava má nového majiteľa. Stal sa ním spoluzakladateľ firmy ESET Rudolf Hrubý.

Logo tímu HC Slovan Bratislava — Foto: Facebook/HC SLOVAN Bratislava

Bratislava 16. júla (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava má nového majiteľa. Stal sa ním spoluzakladateľ firmy ESET Rudolf Hrubý. Do klubu sa vracia aj bývalý generálny manažér Maroš Krajči, ktorý získal s „belasými“ šesť titulov majstra SR. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

O predaji hokejového Slovana sa začalo hovoriť už po predčasnom ukončení Tipsport Ligy 2019/2020. Klub prešiel 1. apríla do utlmeného režimu, pričom oznámil, že hlavný akcionár v záujme zachovania úrovne a ďalšieho rozvoja klubu hľadá strategického partnera, ktorý by bol ochotný zdieľať náklady na prevádzku klubu, a to osobitne jeho profesionálnej zložky v podobe A-mužstva, ako aj detských a mládežníckych kategórií.

„Podpisu memoranda predchádzalo niekoľkotýždňové rokovanie oboch strán o podmienkach predaja. Súčasťou transakcie je prevzatie 100 percent akcií akciovej spoločnosti HC Slovan Bratislava, ktorá zahŕňa činnosť seniorského A-mužstva, juniorky a dorastu, ako aj občianskeho združenia HC Slovan Bratislava – mládež a obchodnej spoločnosti Slovan marketing s.r.o., ktorá je majiteľom ochranných známok HC Slovan. V najbližších dňoch budú ešte prebiehať jednotlivé úkony právneho procesu prevzatia spoločností," uviedol klub vo vyhlásení.

Podnikateľ Juraj Široký stál na čele najúspešnejšieho slovenského klubu celé štvrťstoročie. V rokoch 1998 až 2011 bol aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Slovan pod jeho vedením získal v ére samostatnosti osem titulov majstra SR.

Po majstrovskej sezóne 2011/2012 sa klub s domácou súťažou rozlúčil a prešiel do nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pôsobil v nej sedem rokov, počas tohto obdobia sa Slovanu podarilo dvakrát postúpiť do play off. Premiérovo sa do vyraďovacej časti kvalifikoval vo svojej nováčikovskej sezóne 2012/2013 pod vedením Rostislava Čadu a potom o tri rok neskôr pod taktovkou Miloša Říhu. V oboch prípadoch ho zastavili moskovské kluby Dinamo a CSKA. Do Tipsport Ligy sa vrátil pred začiatkom uplynulého ročníka.

Krajči pôsobil v Slovane 19 rokov, v klube zatiaľ bude pracovať v pozícii hlavného poradcu a koordinátora, oficiálne sa ujme svojej funkcie od 1. augusta. Klub ďalej informoval, že prihlásil v týchto dňoch všetky svoje tímy do súťaží organizovaných Slovenským zväzom ľadového hokeja v sezóne 2020/2021.