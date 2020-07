Ľubomíra Somodiová

Dnes o 11:00 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Chlapček riskoval život, aby zachránil sestru pred zúrivým psom: „Ak niekto mal zomrieť, myslel som si, že by som to mal byť ja“

Najväčší hrdinovia nie sú na filmovom plátne, ale kráčajú medzi nami. Šesťročný chlapec, ktorý riskoval svoj život, aby zachránil sestru, je živým dôkazom.

Súrodenecké puto Bridgeta a jeho sestry je naozaj silné. — Foto: Instagram/nicolenoelwalker

WYOMING 16. júla – Iba šesťročného Bridgera Walkera z Wyomingu v USA pred pár dňami dohrýzol pes, keď riskoval život, aby zachránil svoju malú sestričku. V momente, keď Bridger zbadal, že sa pes na ňu chystá zaútočiť, neváhal a odvážne zasiahol.

Dostal ju do bezpečia

Potom, čo ho pes niekoľkokrát pohrýzol do tváre a hlavy, schmatol ruku svojej sestry a bežal s ňou do bezpečia. O tento dojímavý príbeh sa podelila jeho teta Nicol Neol Walker na profile na Instagrame.

„Môj synovec je hrdina, ktorý svojej sestre zachránil život,“ napísala. To, že Bridger je naozaj milujúci brat a ochranca bez najmenšieho strachu, potvrdzujú slová, ktoré svojej tete povedal po útoku: „Keby niekto musel zomrieť, myslel som si, že by som to mal byť ja.“

Na sestre ani škrabanec

Chlapca okamžite previezli do nemocnice, kde absolvoval plastickú operáciu. Vyviazol s 90 stehmi, no na jeho sestre neostal jediný škrabanec. Teraz už je Bridger doma. a jeho teta Nicol ho chodí pravidelne navštevovať.

„Rany sa mu pomaly hoja. Má skvelú náladu a jeho úžasná osobnosť ostala nedotknutá,“ napísala. Zároveň dodala, že chlapcova rodina k majiteľovi psa, ktorý napadol súrodencov, necíti žiadnu nevraživosť.

Naozajstný hrdina

Nicol požiadala ľudí, aby to zdieľali v čo najväčšej miere, aby sa k chlapcovi dostali povzbudivé slova jeho obľúbených superhrdinov - Avengerov. Príbeh Bridgera a jeho sestry sa rýchlo rozniesol a tisíce ľudí ho označuje za naozajstného hrdinu.

Výzva dopadla úspešne. Jeho čin si dokonca všimli protagonisti jeho obľúbených hrdinov. Anne Hathaway, ktorá stvárnila Catwoman (Mačacia žena), zdieľala príspevok s takýmito slovami: „Nie som Avenger, ale rozpoznám superhrdinu, keď nejakého vidím. Môžem dúfať, že som vo svojom živote aspoň z polovice taká odvážna ako ty, Bridger.“

Odkaz mu venoval aj hviezdny Avenger Mark Ruffalo, ktorý stvárnil Hulka: „Drahý Bridger, práve som čítal o tom, čo sa s tebou stalo, a chcel by som ti povedať toto: Ľudia, ktorí dávajú blaho druhých pred svoje, sú najheroickejšími, najuvedomelejšími ľuďmi, akých poznám. Skutočne rešpektujem a obdivujem tvoju odvahu a srdce. Skutočná odvaha nespočíva v ovládaní ľudí, bojovaní proti nim alebo v chodení so širokými ramenami. Skutočná odvaha je vedieť, čo je správne robiť a robiť to aj s vedomím, že by vám mohol niekto ublížiť.“

Odkaz od Kapitána Ameriku

Bridgerov čin si všimol aj samotný Kapitán Amerika. Herec Chris Evans mu natočil video. „Bridger, čítal som tvoj príbeh. Dovoľ mi, aby som ti povedal, že si hrdina. To, čo si urobil, je tak statočné a nezištné. Tvoja sestrička má šťastie, že má takého veľkého brata, ako si ty. Tvoji rodičia musia byť na teba tak hrdí,“ povedal Evans.

Malému hrdinu tiež sľúbil, že mu pošle aj oficiálny štít Kapitána Ameriku: „Zostaň človekom, akým si. Svet potrebuje ľudí, ako si ty.“ Bridger si celé video pozrel v kostýme jeho obľúbeného hrdinu, zatiaľ čo pri ňom sedela jeho sestra.

Zdroj: Daily Mail