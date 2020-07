TASR

Dnes o 08:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poslankyňa Lexmann presadila v EP uznesenie o materskej a rodičovskej dovolenke

Vyplýva to z nového uznesenia Európskeho parlamentu (EP) k politike zamestnanosti členských štátov EÚ

Miriam Lexmann — Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 15. júla (TASR) - Materská a rodičovská dovolenka musí byť adekvátna a zohľadnená aj v dôchodku, seniori môžu do „penzie“odísť aj dobrovoľne a osoby so zdravotným postihnutím treba účinne začleniť do trhu práce. Vyplýva to z nového uznesenia Európskeho parlamentu (EP) k politike zamestnanosti členských štátov EÚ, ktoré sa podarilo prijať na základe podnetu od slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (KDH).

Poslankyňa z frakcie európskych ľudovcov (EPP), ktorá je členkou Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) spresnila, že nové uznesenie rešpektuje rozhodnutie seniorov, či odídu sami na dôchodok, alebo sa rozhodnú ďalej pracovať.

V oblasti pomoci odkázaným apeluje na plnohodnotné sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a iných znevýhodnených skupín obyvateľstva a dôraz kladie aj na adekvátne započítanie materskej a rodičovskej dovolenky do dôchodkových nárokov.

„Pri pohľade na legislatívny súvis medzi materskou či rodičovskou dovolenkou a dôchodkom má človek pocit, že výchova detí je obdobie oddychu. Je načase, aby sme tieto obdobia prestali považovať za dovolenky a nielen ich adekvátne ohodnotili, ale aj zohľadnili v nárokoch na dôchodok,“ vysvetlila Lexmann, ktorej sa na pôde EP podarilo pretlačiť 18 pozmeňovacích návrhov k politike zamestnanosti.

Poslankyňa upozornila, že apelovala aj na dôležitosť výchovy budúcich generácií, najmä v kontexte starnúcej spoločnosti, zároveň sa však zamerala aj na zlepšenie života dôchodcov i sociálne vylúčených občanov.

„Cieľom je efektívne riešiť problémy nezamestnanosti mladých ľudí, bezdomovectva, chudoby a z toho prameniaceho sociálneho vylúčenia, ktoré sú ako následok krízy ešte väčšou hrozbou pre spoločnosť,“ odkázala.

Úspešné boli aj jej návrhy, aby EÚ medzi priority zaradila aj podporu ochrany ľudského zdravia, inkluzívnych trhov práce, existenciu dostupných, kvalitných a cenovo prijateľných sociálnych služieb, adekvátnych miezd a sociálnej ochrany pre všetkých.

Solidarita medzi generáciami je podľa jej slov nevyhnutná, ak chce Únia naplniť jeden zo svojich primárnych cieľov, ktorým je sociálna súdržnosť. V praxi to znamená začlenenie osôb so zdravotným postihnutím, ochrana práv detí a ďalších znevýhodnených skupín.

Schválené usmernenia predstavujú strategické ciele vnútroštátnych politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Schvaľovať ich ešte budú aj členské štáty (Rada EÚ). Tieto usmernenia slúžia pre členské štáty ako odporúčania pri zmenách legislatívy v oblasti politiky zamestnanosti.