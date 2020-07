TASR

Fortuna liga: Galádovi sa hra Nitry nepáčila, Dubnica bude v odvete odvážnejšia

V utorňajšej úvodnej baráži o účasť vo futbalovej Fortuna lige zvlhol hráčom domácej Dubnice nad Váhom aj FC Nitra pušný prach, v stretnutí gól nepadol.

Na archívnej snímke tréner Nitry Ivan Galád — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 15. júla (TASR) - V utorňajšej úvodnej baráži o účasť vo futbalovej Fortuna lige zvlhol hráčom domácej Dubnice nad Váhom aj FC Nitra pušný prach, v stretnutí gól nepadol. O tom, či si Dubničania vybojujú prvoligovú miestenku, alebo sa v najvyššej súťaži zachránia Nitrania, rozhodne piatková odveta, ktorej výkop je pod Zoborom o 20.00 h.

Hoci strelci na oboch stranách dokázali zamestnať brankárov, lopta sa do siete nedostala ani raz. Dve veľké šance mal najmä útočník hosťujúcich „trogárov" Milan Ristovski zo Severného Macedónska, ktorý bol s 11 gólmi druhým najlepším strelcom sezóny Fortuna ligy. Hneď v 1. minúte jeho zakončenie smerovalo do bránky, z čiary však loptu vykopol domáci obranca Václav. V 72. minúte potom Ristovski nevyužil nedorozumenie v domácej obrane a netrafil prázdnu bránu.

Galádovi sa výkon jeho tímu nepáčil

Nitra sa v poslednom ligovom kole v márnej snahe o priamu záchranu vytiahla v Senici na Trenčín, ktorý zdolala vysoko 3:0. V Dubnici však recept na toľko potrebný gól na súperovom ihrisku hľadala neúspešne.

Tréner Nitry Ivan Galád tak po súboji nemal veľa dôvodov na pozitívne hodnotenie: „Mne sa zápas z našej strany nepáčil a doma musíme hrať lepšie, aby sme splnili cieľ, pre ktorý som do Nitry prišiel. Je prirodzené, že si domáci v závere vypracovali tlak, bolo tu veľa ľudí, pekné futbalové prostredie. To sa stane, veď my nie sme Real Madrid. Keď celú sezónu prehrávate, ťažko povedať, či hneď začnete hrať lahodný futbal a vyhrávať. Do odvety pôjdeme s tým, aby sme udržali ligu v Nitre.“

Dubnica sa dlho rozbiehala

Dubnica v priamom súboji o víťazstvo v 2. lige a účasť v baráži doma zvíťazila nad MFK Banská Bystrica vysoko 4:1. Teraz však pôjde do odvety v náročnej pozícii.

„Dlhšie, 25 minút sme sa rozbiehali, hostia pôsobili živším dojmom. Na konci prvého polčasu tam už boli nejaké centrované lopty. Do druhého polčasu sme podľa mňa nastúpili aktívnejšie, ale znova mi tam chýbalo viac odvahy. Viem, že takýto zápas sa hrá na výsledok, ale keď chceme postúpiť, musíme byť odvážnejší. Gól bol na dosah, nedali sme ho, minule sme boli efektívni. V sobotu nám to futbal dal, teraz nám to nevyšlo, 0:0 je podľa mňa dobrý výsledok,“ vyjadril sa v rozhovore pre futbalnet.sk domáci kouč Peter Jakuš.