Zrušili mu všetky lety. Mladý Grék bicykloval zo Škótska až do Atén, aby mohol byť s rodinou

Potom, čo mu zrušili lety a uviazol v izolovaný v Škótsku ďaleko od rodiny, mladému Grékovi napadlo, že by mohol prejsť bicyklom až do Atén. Z nesmelej myšlienky sa stalo veľké dobrodružstvo, vďaka ktorému začal veriť sám v seba.

ABERDEEN/ATÉNY 15. júla - Našiel si vlastnú cestu a to doslova. Keď 20-ročnému Grékovi Kleonovi Papadimitriouvi študujúcemu v škótskom Aberdeene zrušili pre pandémiu tretí let do Atén, rozhodol sa, že vezme osud do svojich vlastných rúk. Nasadol na bicykel a vydal sa na viac ako 3500 kilometrov dlhú cestu domov, informuje CNN.

Svedomitý študent

Papadimitriou, ktorého čaká tretí ročník na Aberdeenskej Univerzite, sa koncom marca rozhodol zarezervovať si let naspäť domov. Väčšina jeho priateľov už odišla, ale podľa jeho slov on sa zdržal dlhšie, aby sa ubezpečil, že mu nebudú chýbať žiadne hodiny. Zarezervoval tri lety - ale všetky boli zrušené.

„Prvého apríla som vedel, že strávim mesiac v karanténe v Aberdeene,“ povedal spravodajskému portálu CNN.

Z nesmelej myšlienky sa stala dobrodružná cesta

Akosi sa mu nepozdávalo, že má byť „uväznený“ na ostrovoch ďaleko od svojej rodiny. Začal premýšľať nad dobrodružnou cestou domov a vyhľadávať si informácie o tom, ako to zvládnuť na bicykli.

Na začiatku sa mu jeho nápad zdal ako nerealizovateľný sen, no hneď, ako sa začal pripravovať, začal jeho plán naberať reálny spád. Zaobstaral si bicykel. O svojom pláne povedal rodičom a priateľom. „Vo väčšine prikyvovali, lebo si mysleli, že je to len nejaký môj nápad, od ktorého eventuálne upustím,“ povedal s úsmevom.

Desiatky kilometrov každý deň

Jeho otec mal len jednu podmienku, Papadimitriou musel mať zapnutú aplikáciu, vďaka ktorej mohli jeho blízki kedykoľvek sledovať, kde sa aktuálne nachádza.

10. mája, vyzbrojený konzervami so sardinkami, arašidovým maslom, chlebom, spacákam, stanom a vybavením na bicykel, sa mladý Grék vybral na svoju dlhú cestu.

Každý deň prešiel 56 až 120 kilometrov. Najprv precestoval Anglicko a Holandsko. Niekoľko dní šliapal do pedálov pozdĺž Rýna v Nemecku. Cez Rakúsko sa dostal do Talianska, kde bicykloval smerom na juh, pozdĺž východného pobrežia a následne nastúpil na loď, ktorá ho vzala do gréckeho prístavu Patras, odtiaľ opäť nasadol na bicykel a na dvoch kolesách sa odviezol až do Atén.

Aby naplnil svoj cieľ, musel vyjsť z komfortnej zóny

Znie to jednoducho, no mladý muž čelil mnohým výzvam. Väčšinu času prespával na lúkach a v lesoch, niekedy mu jeho európski priatelia poskytli prenocovanie a sprchu. Každý večer si zaznamenával cestu a spisoval, ako sa mu darí. Pravidelne sa však musel hlásiť rodine a priateľom.

„Ako relatívne introvertná osoba som bol nútený vyjsť z mojej komfortnéj zóny, v tom zmysle, že keby som neurobil nejaké veci, nemal by som, kde prespať, alebo by som nemal vodu,“ povedal. „Prinútilo ma to interagovať s ľuďmi a osloviť ich.“ dodal.

Jeho cesta sa skončila 7. júna, po dlhých 48 dňoch strávených na bicykli. Doma ho privítala rodina a priatelia, ale aj desiatky nadšených ľudí, ktorí sledovali jeho cestu naprieč Európu. „Bolo to veľmi emotívne, najmä pre mojich rodičov. V minulosti boli veľkými dobrodruhmi a toto bolo, akoby som kráčal v ich šľapajach,“ priznal mladý študent.

Inšpirácia pre druhých

„Až teraz mi dochádza, čo sa mi vlastne podarilo. Naučil som sa o sebe toho veľa, o mojich limitoch, mojich silných a slabých stránkach. Naozaj dúfam, že moja cesta bude inšpiráciou čo i len pre jedného človeka na to, aby vystúpil zo svojej komfortnej zóny a vyskúšal niečo nové, niečo veľké,“ vyznal sa.

Aktuálne je mladý dobrodruh v Grécku, kde si už aj našiel letnú brigádu. Na svoje dobrodružstvo stále spomína a je na seba hrdý. „Myslím, že som ako človek vyrástol, dnes si viac verím a verím aj svojim schopnostiam,“ uzavrel Kleon.