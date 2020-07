TASR

Fortuna liga: Vo finále baráže o Európsku ligu sa stretnú Ružomberok a Trnava

Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále ligovej baráže o účasť v Európskej lige UEFA.

Na snímke vľavo hráč Trnavy Saymon Cabral a hráč Trenčína Gino van Kessel — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Ružomberok 14. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále ligovej baráže o účasť v Európskej lige UEFA. V utorok si poradili v prvom semifinále pod Čebraťom so Zemplínom Michalovce 1:0 a vo finále sa stretnú so Spartakom Trnava, ktorý porazil Trenčín 3:0.

O postupe zverencov trénera jána Haspru rozhodol gólom z penalty v 82. minúte český obranca Filip Twardzik. Finálový zápas sa bude hrať v piatok 17. júla o 18.00 h na ihrisku v tabuľke lepšie postaveného mužstva po nadstavbovej časti.

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0) Gól: 82. Twardzik (z 11 m), ŽK: Twardzik, Reagáli, Mojžiš - Kvocera. Rozhodovali: Kráľovič – P. Kováč, Štrba, 1045 divákov. zostavy a striedania: Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Twardzik - Ďungel (84. Mrva), Brenkus (77. Madleňák), Múdry, Takáč (87. Zsigmund), Mojžiš - Gerec, Regáli Michalovce: Kira – Kvocera, Kolesár, Grič, Vojtko – Neofytidis – Popovits (74. Hovhannisjan), Begala, Žofčák, Mendez – Diarra /Ružomberok postúpil do finále play off/

V prvom polčase boli o niečo aktívnejší Liptáci, ale aj mužstvo zo Zemplína využilo každú možnosť na ofenzívny atak. „Ruža“ si vytvorila územnú prevahu, v 10. minúte Brenkus ideálne položil druhý domáci rohový kop na hlavu Mojžiša a Kira reflexívne vytesnil loptu spod brvna.

Potom sa čisté šance dlho nerodili, hoci domáci trávili väčšinu času na polovici Michaloviec. Tie ale boli v defenzíve veľmi pozorné. Až v 36. minúte si Regáli šikovne v michalovskej šestnástke zasekol Kvoceru, no jeho „obaľovačka“ skončila len na ľavej žrdi a dorážku Takáča zlikvidoval brankár Zemplína.

O tri minúty neskôr hostia podnikli rýchly protiútok a Žofčáka v dobrej pozícii vychytal Macík. Potom ešte domáci podnikli viacero útokov, ale so strelou Gereca si opäť poradil Kira.

Rozhodol gól z penalty

Po zmene strán domáce mužstvo ešte zvýšilo obrátky a Michalovce dostalo pod značný tlak, ktorý priniesol niekoľko štandardných situácií. V 54. minúte po Takáčovom rohovom kope krásne hlavičkoval kapitán Maslo, ale radosť mu pokazil ďalší fantastický zákrok Kiru.

Obranný val hostí, ktorý stál na pevných nohách, dlho odolával. „Ruža“ nevedela nájsť recept ako preľstiť kompaktnú defenzívu súpera. V 81. minúte spravil Regáli v šestnástke hostí kľučku na Kolesára, ten ho poslal na zem a rozhodca Kráľovič ukázal na biely bod.

Twardzik nariadenú penaltu s prehľadom premenil. Vzápätí bol v šanci Regáli, no včasným vybehnutím mu ju zmaril Kira. V závere sa Michalovce ešte snažili s výsledkom niečo urobiť, ale Hasprovci si tesné a zaslúžené víťazstvo ustrážili.

