Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Len vďaka surfovaniu na internete organizácia vysadila viac ako 100 miliónov stromov. Pomôcť vie každý z nás

Krásna a jednoduchá myšlienka upútala pozornosť viacerých ľudí z rôznych kútov sveta. Pomôcť môžete aj vy.

Výsadba stromov v Kolumbii a Keni. — Foto: instagram.com - ecosia / Foodorama

BERLÍN 15. júla - Nezisková organizácia Ecosia je snom každého milovníka prírody. Christian Kroll prišiel s myšlienkou Ecosie v roku 2009, keď sa vrátil z cesty okolo sveta. Do roku 2020 sa členom organizácie podarilo vysadiť viac ako 100 miliónov stromov, informuje portál Good News Network.

Zisky využívajú na to, aby bol svet ekologickejší

Fenomén hromadnej výsadby stromov začal v čase, keď vedci začali upozorňovať na to, že dôjde k zvýšeniu emisií oxidu uhličitého. Nemecká nezisková organizácia sa však zameriava na krajiny s bohatou biodiverzitou. Rozbehli projekty napríklad v Nikarague, Peru, Indonézii, Austrálii, Malawi i mnohých ďalších krajinách.

Nezisková organizácia využíva úplne jednoduchý spôsob fungovania, ktorý si zamilovali tisícky ľudí z celého sveta. Ecosia je podobný vyhľadávač ako Google. Líši sa však tým, že keď si ho nainštalujete a používate ho, zobrazujú sa vám reklamy, ktoré generujú príjmy pre neziskovú organizáciu. Tie využívajú na to, aby bol svet ekologickejší a do dnešného dňa sa im podarilo vysadiť viac ako 100 miliónov stromov v rôznych kútoch sveta, kde je to najviac potrebné, uvádzajú na svojej oficiálnej stránke.

Stromy sadili aj v Brazílii

V roku 2018 vysadili 200-tisíc stromov na Madagaskare s cieľom vytvoriť chodbu, ktorá vedie od izolovaného biotopu k oceánu. O rok neskôr sa činili na ostrove Borneo, kde prišli s myšlienkou projektu lesného hospodárstva.

Ničivé požiare v Amazónii viedli ľudí k tomu, aby si nainštalovali vyhľadávač Ecosia, čo umožnilo organizácii financovať výsadbu troch miliónov stromov v Brazílii.

Pomohli aj v Austrálii

Po ničivých požiaroch v Austrálii prispeli k obnove pôvodných lesov. V máji, keď lekári čelili veľkému náporu v dôsledku šírenia koronavírusu, vysadili stromy v okolí viac než desiatich nemocníc, aby vytvorili lepšie životné prostredie pre zdravotníkov.

Vysadili 100 miliónov stromov

Už pred rokom oslavovali prvý veľký míľnik - výsadbu 50 miliónov stromov. Tento rok sa počet vysadených stromov zdvojnásobil. „100 miliónov stromov neznamená len odstránenie 1771 ton oxidu uhličitého každý deň,“ uviedli na blogu Ecosia s dodatkom, že tento míľnik prináša so sebou aj čistejšie rieky, väčšiu biodiverzitu, úrodnejšiu pôdu, a tým aj viac ovocia, orechov či olejov pre miestne spoločenstvá, produktívnejšie farmy i mnoho ďalších benefitov.