Dominika Pacigová

Dnes o 10:00 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Celeste Buckingham posiela všetkým silný odkaz: Nesúďte druhých podľa toho, ako vyzerajú. Nemáte šajnu, čo prežili

Slová, ktoré mladá speváčka napísala, otvárajú viacerým ľuďom oči.

Na snímkach je Celeste Buckingham, ktorá otvorene hovorí o hodnote žien a ženskej kráse. — Foto: instagram.com - celbuckingham

BRATISLAVA 15. júla - Obľúbená slovenská speváčka inšpiruje ľudí nielen spevom, ale aj postojmi či názormi, ktoré sa nebojí prezentovať. Prednedávnom sa priznala, že opäť padla do svojich predošlých zlozvykov, chvíľu hladovala a verila, že schudne. S odstupom času si však uvedomila, že je to hlúposť, pretože sama tvrdí, že hodnota človeka nie je postavená na tom, ako vyzerá, koľko meria či váži.

Ľudia by najprv mali pracovať na svojej povahe

Celeste Buckingham sa pomerne často vyjadruje k jednej z najdiskutovanejších tém. „Dostala som sa do situácie, kedy som mala potrebu začať sa vyjadrovať k ženskej kráse. Ani nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme sa začali rozprávať o tom, ako naša spoločnosť definuje ženskú krásu. Nebolo to plánované, ale teším sa, že môžem byť súčasťou tejto debaty,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny.

Netreba však zabúdať na pár dôležitých vecí. „Keď si žena postaví svoje sebavedomie len na základe svojho výzoru, tak sa bude do konca života pozerať len na to, ako vyzerá. Najdôležitejšie je, aby sa sama cítila pekná, aby vedela oceniť aj svoje hodnoty, ale aj slabé stránky. Najprv treba popracovať na povahe, a potom riešiť výzor,“ doplnila.

Nemali by sme súdiť druhých na základe toho, ako vyzerajú

Prednedávnom sa opäť vyjadrila k svojmu vzhľadu. „Väčšina z vás vie, aký mám názor na hodnotu žien. Ale musím priznať, že posledné mesiace som opäť padla do svojich predošlých zlozvykov. Úprimne, chvíľu som hladovala a dúfala som, že schudnem. Potom som si uvedomila, že je to blbosť, tak som začala cvičiť, no tým spôsobom, že som niekoľkokrát mala pocit, že odpadnem od únavy. Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku, aby som sa nemusela obliekať alebo riešiť, čo na seba, aby som nemala potom polhodinové 'depky' kvôli tomu, že rifle spred troch rokov mi už nesedia,“ napísala k príspevku na Instagrame.

Obľúbená speváčka však vie, že je to hlúposť, pretože jej blízkym je v dobrom jedno, koľko váži a ako vyzerá. „Ale napriek tomu, že viem, že mám zdravotné problémy, ktoré obmedzujú môj metabolizmus, a po prežití vážnej choroby spred troch rokov, som stále na seba neskutočne, priam nespravodlivo prísna,“ prezradila.

Fanúšikom však posiela silný odkaz, ktorý otvára viacerým ľuďom oči. „Vaša hodnota ako človeka nie je postavená na tom, ako vyzeráte a koľko meriate, či koľko kíl máte v konkrétnom životnom období. Majte sami seba radi. Nesúďte druhých podľa toho, ako vyzerajú, lebo vám môžem povedať z osobných skúseností, že nemáte šajnu, čo prežili, aby tu vôbec pred vami dnes stáli. A aby som prekonala v sebe túto blbosť, zavesujem fotku v domácom, nenalíčená, po celom dni upratovania, s mojou milovanou mačičkou, ktorá má toto celé na háku,“ dodala Celeste Buckingham.

Milé a povzbudivé komentáre

Pod jej príspevkom sa objavili desiatky milých a povzbudivých slov. Celeste reagovala na pozitívne reakcie ďalším príspevkom. „Som veľmi potešená, že veľa z vás chápe, o čo ide, a zároveň, že tak pozitívne rozmýšľate nad touto vecou. Majte sa radi, myslíte na druhých, ale hlavne, buďte šťastní,“ doplnila na sociálnej sieti.