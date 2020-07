Abrhámová predĺžila s Le Cannet, vo Francúzsku ju čaká siedma sezóna

TASR

Na archívnej snímke Michaela Abrhámová ešte v drese Doprastavu — Foto: TASR/Martin Turanovič

Paríž 14. júla (TASR) - Slovenská volejbalistka Michaela Abrhámová bude aj v siedmej sezóne za sebou pôsobiť vo Francúzsku. Reprezentačná blokárka predĺžila kontrakt s Volerom Le Cannet, kde hrala aj v minulom ročníku. „Priznám sa, posledný rok či dva som sa obzerala aj po iných možnostiach, ale osud ma akosi vždy zaveje späť do Francúzska,“povedala 26-ročná Abrhámová.

„V klube mi hneď po sezóne povedali, že by chceli ďalej spolupracovať. Mala som nejaké ponuky, ale nebolo to celkom ono. Počas koronakrízy je situácia pre všetkých ťažšia najmä po finančnej stránke. V klube sa cítim veľmi dobre, takže som sa rozhodla zostať. Liga má dobrú úroveň, opäť by sme mali hrať aj európsky CEV Cup," povedala Abrhámová.

Prvýkrát vyšla naprázdno

Bývalá hráčka bratislavského Doprastavu sa počas každej z prvých piatich sezón vo Francúzsku tešila zo zisku trofeje. V tímoch ES Le Cannet, Saint-Raphaël a Mulhouse celkovo získala raz titul, dvakrát Francúzsky pohár a dvakrát superpohár. „Naprázdno“ vyšla až v predčasne ukončenom uplynulom ročníku.

Volero pritom malo sezónu rozbehnutú veľmi solídne - v Ligue A mu tesne pred vstupom do play-off patrila 3. priečka, pred sebou malo semifinálové súboje v národnom pohári aj CEV Cupe. „Začiatok sezóny nebol z našej strany najlepší, ale neskôr sa nám začalo dariť a bolo to fajn. Škoda predčasného konca, s tým sa však nedalo nič robiť,“ zhodnotila Abrhámová.

V reprezentačnom drese chýba Abrhámovej do okrúhlej päťdesiatky jediný štart. Ďalšie zápasy v národnom tíme by rada pridala čo najskôr: „Bola som pripravená už teraz v lete, napokon však nebudeme mať spoločnú prípravu. Verím však, že situácia s pandémiou sa zlepší a v januári budeme môcť odohrať kvalifikáciu na majstrovstvá Európy podľa plánu.“