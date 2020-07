TASR

Tipsport liga: Počet legionárov sa nezmenil, dve miesta pre hráčov do 20 rokov

Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 14. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) rozhodol, že v nasledujúcej sezóne sa nebude meniť počet legionárov v Tipsport Lige. Na svojich zasadnutiach v priebehu apríla až júla postupne schválili aj ďalšie podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží v sezóne 2020/2021, pričom niektoré prešli zmenami.

V najvyššej súťaži môže rovnako ako doteraz nastúpiť za jedno družstvo v stretnutí maximálne sedem zahraničných hráčov vrátane brankára. V TL však už po novom nebude mať na zápasovej súpiske jedno garantované miesto hráč do 20 rokov a jedno hráč do 21 rokov, ale dve miesta hráči do 20 rokov. Osem hráčov vrátane brankára môže byť ostaršených, teda mladších ako im na štart v seniorskej súťaži povoľuje ich vek.

Za jedno družstvo v Slovenskej hokejovej lige môže nastúpiť maximálne päť legionárov, ale ani jeden zahraničný brankár. Každý tím však musí nasadiť aspoň päť hráčov do 23 rokov a aspoň dvoch do 20 rokov. Ostaršení môžu byť maximálne dvanásti.

Počet zahraničných hráčov sa v seniorských súťažiach nezmenili aj v dôsledku predčasne ukončeného ročníka a jeho následkov. V nasledujúcich sezónach sa však očakáva postupné znižovanie počtu legionárov. K zníženiu došlo zatiaľ v žiackych súťažiach, v 1. lige dorastu a v 1. lige juniorov. Informoval portál SZĽH.