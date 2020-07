Dominika Pacigová

Dnes o 17:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ivana Gottová zverejnila prvé zábery z celovečerného filmu Karel. Symbolicky na jeho narodeniny

Pozrite si prvé zábery z filmu Karel, ktorý prinesie nezvyčajne osobný pohľad na život maestra.

Archívne zábery, na snímke je Karel Gott spolu s manželkou Ivanou. — Foto: TASR - Branislav Račko / instagram.com - officialkarelgott

PRAHA 14. júla - Legendárny český spevák Karel Gott, ktorý minulý rok na jeseň podľahol zákernej chorobe, by 14. júla oslavoval 81. narodeniny. Pri tejto príležitosti zverejnila jeho manželka Ivana prvé zábery z celovečerného filmu Karel, ktorý by mal vstúpiť do českých kín 15. októbra 2020.

Nezvyčajne osobný pohľad na život Karla

Celovečerný dokument Karel prinesie nezvyčajne osobný pohľad na život maestra. „Vážení a milí, ďakujem za krásne maily a dopisy, ktoré mi posielate v súvislosti s dnešnými nedožitými narodeninami môjho manžela. Som veľmi rada, že práve dnes, 14.7., vám prvýkrát môžem ukázať prvé zábery z filmu Karel. Dúfam, že vás video poteší,“ napísala Ivana na Instagrame.

Režisérkou filmu je Olga Malířová Špátová. „Prvý strih mal cez sedem hodín. Museli sme ďalej krátiť, až sme došli do momentu, keď už sa nič ďalšie vystrihnúť nedalo,“ uviedla režisérka pre portál iDnes.cz.

Podľa informácií portálu Česko-Slovenská filmová databáze, celovečerný film o legende českej a československej hudobnej scény, ktorá sa zapísala do sŕdc miliónov fanúšikov, sa dostane do kín 15. októbra 2020.