Fortuna liga: Zlaté Moravce predĺžili zmluvu so stredopoliarom Slobodom

Slovenský futbalový fortunaligista FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa dohodol na novej zmluve s Antonom Slobodom.

Na archívnej snímke zľava Anton Sloboda (Zlaté Moravce) a Moha (Slovan) — Foto: TASR/Jakub Kotian

Zlaté Moravce 14. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa dohodol na novej zmluve s Antonom Slobodom. Tridsaťtriročný stredopoliar prišiel do klubu vlani zo Spartaka Trnava, v utorok predĺžil spoluprácu o rok s opciou na ďalšiu sezónu.

„Anton Sloboda je ďalším hráčom z aktuálneho kádra, ktorý je z hľadiska budúcej sezóny pre nás kľúčový. Kostra tímu sa tak výrazne formuje. O Tónových kvalitách sa nemusíme ani baviť. Vidíme ju v každom jednom zápase, v ktorom nastúpi. Naposledy to ukázal so Sereďou, keď patril medzi najlepších hráčov na ihrisku. Má veľký herný potenciál a to nielen na svojom poste v strede poľa, ale je ho plné ihrisko. Tóno nielen svojou kvalitou, skúsenosťami, ale aj charakterom patrí medzi elitu v lige. Má jej, aj mladším spoluhráčom, čo dať. Veľmi sa tešíme, že bude ďalej súčasťou nášho klubu. Pri rokovaniach, ktoré musím povedať, neboli nijako extra komplikované, som cítil od úvodu jeho záujem, chuť, novú motiváciu a dôveru,“ uviedol v tlačovej správe generálny manažér Zlatých Moraviec Marek Ondrejka.

Sloboda odohral v sezóne 2019/2020 celkovo 1690 minút a strelil tri góly a na rovnaký počet prihral. „Teší ma, že ViOn prejavil záujem o pokračovanie našej spolupráce. Obe strany boli spokojné a rokovania korektné. V priebehu roka, ktorý som v Moravciach, sa nevyskytlo nič negatívne. Som spokojný s podmienkami, v akých pracujeme. Pravidelne som nastupoval, čo je pre hráča vždy najdôležitejšie. Nerád dávam veľké vyhlásenia. Budem rád, keď za mňa budú hovoriť výkony na ihrisku. Naďalej chcem odvádzať maximum pre to, aby som bol klubu a spoluhráčom nápomocný,“ povedal Sloboda.