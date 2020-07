TASR

Koronavírus na Slovensku: Najviac si ho prinášame z Česka, nasledujú tieto krajiny

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 14. júla (TASR) - Slováci si po uvoľnení opatrení prijatých v súvislosti s novým koronavírusom priniesli ochorenie zo susedného Česka, a to v 48 prípadoch. Vyplýva to z analýzy, ktorú spracovali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, epidemiologičky Mária Avdičová a Jana Námešná. Sledovali obdobie od 1. júna do 8. júla 2020.

Po Česku nasledovala Ukrajina, odkiaľ zaznamenali 40 importovaných prípadov. Nákaza bola na Slovensko dovezená aj z Veľkej Británie, a to v 29 prípadoch. Nasledovalo Srbsko so 14 prípadmi. Prvú päticu krajín uzavrelo Macedónsko so siedmimi prípadmi.

Importované prípady aj z týchto krajín

Šesť prípadov bolo na Slovensko importovaných zo Saudskej Arábie. Po päť prípadov zaznamenali z USA, Švédska a Nemecka. Po štyri z Holandska a Talianska. Po tri prípady importovaného ochorenia COVID-19 zaznamenali z Maďarska a z Bieloruska. Po dva importy boli zo Švajčiarska, Francúzska a Spojených arabských emirátov.

Slovensko taktiež zaznamenalo po jednom importovanom prípade z Turecka, Thajska, Rumunska, Čiernej Hory, Luxemburska, Španielska, Rakúska a Albánska. Celkovo tak na Slovensku bolo z 363 sledovaných prípadov dovezených 187, čiže 51,5 percenta prípadov.

69% ochorení bez príznakov

Tvorkyne analýzy tiež uviedli, že klinická forma prípadov ochorenia COVID-19 bola v 252 prípadoch, teda v 69 percentách, bezpríznaková. V rámci prípadov s príznakmi išlo najčastejšie o respiračnú formu, a to v 84 prípadoch. Nasledovala febrilná forma, ktorá sa vyskytla v 18 prípadoch. O pľúcnu a nezistenú formu išlo v troch prípadoch, o senzorickú formu v dvoch prípadoch a v jednom prípade o črevnú formu.

Prípady nového koronavírusu sa v prepočte na 100 000 obyvateľov každého kraja na Slovensku v sledovanom období najčastejšie vyskytovali v Žilinskom kraji. Naopak, najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji.