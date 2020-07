Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Hokejista Ondřej má len 20 rokov a nádor na srdci: Na moju rakovinu nie je liečba, neostáva nič iné, iba bojovať

Mladý hokejista tvrdí, že mu neostáva nič iné, len bojovať. Každý, kto môže, mu chce pomôcť.

Na snímke je Ondřej Buchtela spolu s priateľkou. — Foto: instagram.com - ondrej_buchtela

ÚSTÍ NAD LABEM 14. júla - 20-ročný hokejista Ondřej Buchtela mal dobre našliapnuté na hokejovú kariéru, no lekári mu diagnostikovali nádor na srdci. Jeho príbeh zasiahol nielen športovcov či fanúšikov hokeja, ale aj ďalších ľudí, ktorí mu posielajú obrovskú dávku podpory.

Lekári mu diagnostikovali zhubný nádor na srdci

Mladík pocítil neskutočnú bolesť v hrudníku 14. mája. Vzali ho do nemocnice v Liberci, kde mu diagnostikovali nádor na srdci. Mladík bojuje všetkými silami, no nájsť účinnú liečbu je nesmierne náročné. „Od nikoho som nepočul – toto ti pomôže, choď do toho. Vôbec. Práve to je neskutočne frustrujúce, chcel by som sa liečiť, bojovať s tým, ale zatiaľ nie je ako,“ povedal pre denník iSport.cz.

Ondřej nechcel informovať verejnosť o svojej diagnóze, no 4. júna si povedal, že aj tak by to jedného dňa vyšlo na povrch. „Dôvodom, prečo teraz netrénujem, nie som aktívny na sociálnych sieťach a nevychádzam z domu - a keď už, tak len na vozíku, je rakovina. Lekári mi diagnostikovali zhubný nádor na srdci,“ napísal na Instagrame.

„Posledné dva týždne boli veľmi zvláštne pre mňa aj pre celú moju rodinu. Ak sa dá v priebehu dvoch dní prevrátiť život hore nohami a úplne od základov prehodnotiť priority, tak vám hovorím, že sa to dá. V 20 rokoch ‚raka‘ nečakáte, ale keď to príde, neostáva vám nič iné, len bojovať. Nie je čas ľutovať sa, pýtať sa, prečo práve ja a nie ten druhý, jednoducho BOJOVAŤ!“ dodal mladý bojovník.

Podpora od ľudí

Podporu mu vyjadril aj klub, v ktorom odohral 27 extraligových zápasov. „V našom klube strávil šesť sezón, so staršími dorastencami vybojoval extraligové striebro a v našom drese strelil aj prvý gól v Tipsport extralige. Teraz čaká Ondřeja Buchtelu jeden z najnáročnejších súperov. Drž sa a bojuj,“ napísali Piráti Chomutov na Facebooku.

Veľkou oporou sú mu aj priatelia. „Neuveriteľná podpora, chalani! Veľmi si ju vážim,“ napísal k spoločnej fotografii na sociálnej sieti.

Každý, kto môže, chce pomôcť

Jeho príbehom žije celá Česká republika. Pavla Zbíralová dokonca založila 7. júla transparentný účet s názvom Pomoc pro Ondru. „Nikdy by som neverila, že sa niekedy dostaneme do situácie, aby sme museli toto urobiť, ale cesty osudu sú nevyspytateľné a stalo sa to. A preto sme sa my, najbližší kamaráti, rozhodli založiť tento účet,“ uviedla na sociálnej sieti s tým, jej Ondřej je odkázaný na kyslík, invalidný vozík a bez pomoci druhého nič nezvládne.

Podľa informácií portálu NovaSport.tv, na liečbu mu prispeli napríklad Filip Zadina a Martin Kaut, bývalí spoluhráči z juniorského národného tímu, no pridávajú sa aj ďalší športovci, ktorí dávajú do dražby napríklad svoju výstroj. Čiastkou 100-tisíc českých korún prispel aj známy hokejista Jakub Voráček. Do 13. júla 2020 sa na transparentom účte vyzbieralo viac ako 2,7 milióna českých korún.