Samozber malín neďaleko Košíc je v plnom prúde. Po osviežujúce ovocie si môžete ísť aj vy

Sezóna samozberu malín v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor v okrese Trebišov je takmer v polovici.

Maliny si vychutnajú všetky generácie — Foto: TASR/Roman Hanc

Trebišov 14. júla (TASR) – Sezóna samozberu malín v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor v okrese Trebišov je takmer v polovici. Ako pre TASR povedal pestovateľ Dušan Leško, sú prekvapení, koľko ľudí má o neho záujem.

Počasie na rast malín podľa neho nie je ideálne, no je lepšie, keď prší viac, než by malo byť sucho. Toto ovocie pestujú ako doplnok k rodinnému orechovému sadu, keďže obe plodiny potrebujú podobné podmienky - vyžadujú si tú istú pôdu, hnojivá aj vápnenie. Maliny im majú vykryť počiatočné náklady spojené so sadom.

„Až sa divím, že sem prichádza veľa ľudí a nepestujú si ich sami doma, je to veľmi jednoduché. Maliny potrebujú hlavne dobrú pôdu pri založení porastu, a potom už, ako hovoria starí ľudia, rastú ako burina,“ dodal.

Nie je to nič komplikované

Kry však orezávajú a tvarujú. „Nie je to nič komplikované. Letorasty, ktoré teraz odrodili, sa na jeseň alebo na jar vystrihujú a na nových zelených vznikne úroda na budúci rok,“ vysvetlil.

Vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky podľa Leška došlo k posunu vegetačného obdobia približne o týždeň. Keďže by ich maliny mali rodiť asi mesiac, predpokladá, že úrodu budú môcť zbierať asi ešte dva týždne. „Napríklad v okolí Žiliny ešte nezačali a v Poľsku odštartujú sezónu približne o mesiac,“ dodal.