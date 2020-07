TASR

Dnes o 08:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Žilina predĺžila kontrakt s Gonom, Vlasko sa vracia do Trnavy

Slovenský futbalový klub MŠK Žilina sa po skončení skráteného ročníka Fortuna ligy dohodol na ďalšej spolupráci s Miroslavom Gonom.

Ján Vlasko — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žilina 13. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina sa po skončení skráteného ročníka Fortuna ligy dohodol na ďalšej spolupráci s Miroslavom Gonom. Služby 19-ročného stredopoliara si vedenie klubu poistilo do 30. júna 2024.

„Som rád a vďačný, že klub so mnou ráta a že mám možnosť naďalej sa rozvíjať. Teším sa, že môžem hrať ďalšie roky za MŠK a byť teda v žltozelených farbách. Samozrejme, chcem ďalej podávať stabilné výkony, uspieť s mužstvom, zaznamenávať dobré výsledky. Som veľmi rád, že som súčasťou základnej zostavy, naďalej však treba poctivo pracovať a napredovať,“ povedal Gono na oficiálnej stránke Žiliny.

Vlasko bude tretíkrát hrať za Trnavu

Slovenský futbalista Ján Vlasko si tretíkrát v kariére oblečie dres FC Spartak Trnava. Vo fortunaligovom klube pôsobil už v rokoch 2012 až 2015 a 2017 až 2018, teraz sa vrátil po angažmáne v maďarskom tíme Akadémia Ferenca Puskása.

„Vo februári som v Maďarsku podstúpil operáciu bedra a chcel som mesiac rehabilitovať v Nemecku, aby som mohol ešte päť, šesť rokov hrať futbal. Preto som sa radšej so svojím klubom dohodol na ukončení zmluvy. Po dohode so športovým riaditeľom Andrejom Kostolanským som dostal možnosť pripravovať sa so Spartakom. Mal som aj iné ponuky, finančne zaujímavejšie, ale postupom času ako som spoznal chalanov kabíne a trénerov, tak sa to vykryštalizovalo, že som prikývol na ponuku Trnavy,“ povedal 30-ročný stredopoliar na oficiálnej stránke Spartaka.

Vlasko už po zranení trénuje bez obmedzení, hrať však bude až od nasledujúcej sezóny: „Teraz už sa cítim pripravený naskočiť do zápasu. Tie prvé tréningy boli ešte opatrné, ale som päť mesiacov od operácie, aj testy dopadli dobre. Môžem povedať, že korona mi prišla vhod, mal som dosť času, nikam som sa neponáhľal a do novej sezóny som nachystaný hrať.“

Američan Ikoba bude pôsobiť v Trenčíne

Americký futbalista Eduvie Ikoba bude v kariére pokračovať v slovenskom fortunaligovom klube AS Trenčín. Dvadsaťdvaročný útočník s nigérijskými koreňmi podpísal kontrakt na tri roky.

Ikoba hájil štyri sezóny farby Darmouth College v americkej vysokoškolskej súťaži NCAA. V 62 zápasoch zaznamenal 17 gólov, ku ktorým pridal osem asistencií. V drafte MLS si ho vybral zo 63. miesta FC Dallas, kde sa však v konkurencii nedokázal presadiť.

Zamieril do najvyššej maďarskej súťaže, v drese TE Zalaegerszeg strelil v 25 stretnutiach štyri góly. Informoval o tom oficiálny web trenčianskeho klubu.