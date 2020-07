TASR

Dnes o 18:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Premiér uisťuje. K celoplošným opatreniam vraj zatiaľ nemusíme pristupovať

Premiér Igor Matovič — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 13. júla (TASR) – Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa predsedu vlády dovezená do SR zo zahraničia. Z toho najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska. Ak by Slovensko "strácalo pôdu pod nohami" pristúpi sa podľa Matoviča k sprísneniu opatrení.

Slovensko zaradí Veľkú Britániu na zoznam menej rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu. Oznámil to hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že opatrenie zverejnia v piatok (17. 7.) a nadobudnúť by malo účinnosť v pondelok (20. 7.). Na zozname menej rizikových krajín naďalej ostáva Chorvátsko i Česko.