Novým kolegom Marca Marqueza v Honde bude Espargaro

Španielsky motocyklista Pol Espargaro prestúpi po sezóne z KTM do tímu Honda.

Španiel Pol Espargaro — Foto: TASR/AP

Madrid 13. júla (TASR) - Španielsky motocyklista Pol Espargaro prestúpi po sezóne z KTM do tímu Honda. V seriáli MotoGP tak bude jazdiť spoločne s úradujúcim majstrom sveta Marcom Marquezom. Mladší z bratov Marquezovcov Alex by sa mal presunúť do rezervného tímu.

Dvadsaťdeväťročný Espargaro odjazdil 104 pretekov v MotoGP, raz skončil na pódiu. Na svojom konte má aj celkový triumf v Moto2. Správu priniesla AFP.