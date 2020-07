TASR

Dnes o 14:21

Od nedele sa bude lietať z Bratislavy priamo do Splitu v Chorvátsku

Od nedele (19. 7.) bude slovenská letecká spoločnosť lietať z Bratislavy do chorvátskeho mesta Split.

Na snímke generálny riaditeľ slovenskej leteckej spločnosti AirExplore Martin Štulajter — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) – Od nedele (19. 7.) bude slovenská letecká spoločnosť lietať z Bratislavy do chorvátskeho mesta Split. Lety budú prevádzkované dvakrát týždenne a sprevádzať ich budú aj bezpečnostné opatrenia ako rúška či dezinfekcia rúk.

Pravidelná linka do tejto destinácie bude z Letiska M. R. Štefánika lietať prvýkrát po ôsmich rokoch. „Začíname už túto nedeľu, budeme pokračovať pravdepodobne do prvých septembrových týždňov a podľa záujmu budeme ďalej tie lety buď predlžovať, alebo skracovať," priblížil riaditeľ spoločnosti AirExplore Martin Štulajter.

Vraj je obrovský záujem

Lety sa budú uskutočňovať každú stredu a nedeľu, pričom v stredy bude odlet z Bratislavy o 13.35 h, odlet zo Splitu o 16.05 h. V nedele budú odlety z Bratislavy o 15.05 h, zo Splitu o 17.35 h. Lety bude spoločnosť prevádzkovať na lietadlách Boeing 737-800, ktoré disponujú 189 miestami.

„Záujem je obrovský a tých miest nie je toľko, takže preto sme sa rozhodli, že spustíme linku už túto nedeľu,“ ozrejmil manažér pre strategické partnerstvá spoločnosti pelicantravel.com, ktorá lety predáva, Patrik Vas.

Hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková potvrdila, že záujem ľudí o podobnú linku bol veľký. „Často sa na nás obracali, prečo sa nelieta z Bratislavy do Chorvátska, teraz to tu je,“ dodala.

Bezpečnostné opatrenia

Lety budú sprevádzať aj určité bezpečnostné opatrenia. Zahŕňajú osobné ochranné prostriedky pre posádku, dezinfekciu rúk, ale aj lietadiel, pre cestujúcich budú povinné rúška. Lietadlá sú zároveň vybavené HEPA filtrami, ktoré slúžia na filtráciu vírusov, a vzduch v lietadle sa obmení raz za štyri minúty.

Riziko nákazy je tiež podľa Štulajtera nižšie vďaka kratšiemu trvaniu cesty oproti iným hromadným dopravným prostriedkom. V prípade, že by prišlo k zákazu letov do Chorvátska, spoločnosti by podľa Štulajtera nezostalo nič iné, len lety zrušiť.

„Dobrovoľne sme sa dohodli so spoločnosťou, ktorá poskytuje platobnú bránu, že finančné prostriedky, ktoré prídu za letenku, naša spoločnosť obdrží až po vykonaní letu. To znamená, že pokiaľ let vykonaný nebude, tak nie je dôvod, aby tam prišlo k akémukoľvek zdržaniu návratu finančných prostriedkov,“ skonštatoval. Vas rovnako potvrdil, že ak budú lety zrušené, Pelikán bude letenky refundovať.