TASR

Fortuna liga: Bari do Žiliny z DAC, zmluvu podpísal do júna 2023

Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Kristián Bari sa stal prvou posilou MŠK Žilina v novej sezóne.

Kristián Bari — Foto: Facebook/MŠK Žilina

Žilina 13. júla (TASR) - Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Kristián Bari sa stal prvou posilou MŠK Žilina v novej sezóne. Devätnásťročný krídelník do MŠK prichádza z konkurenčnej Dunajskej Stredy a so šošonmi sa dohodol na zmluve do 30. júna 2023.

„Zástupcovia MŠK si ma všimli v reprezentácii. Začal som nad tým rozmýšľať a napokon som sa rozhodol prijať ponuku Žiliny," povedal v rozhovore pre klubový web hráč, ktorý už bol na skúške v Žiline v roku 2015, s prestupu však zišlo najmä kvôli jazyku.

„Vtedy som sa rozhodol pre Dunajskú, predsa len to bolo bližšie z domu a bola tam aj jazyková bariéra. Teraz už je to oveľa lepšie. V Dunajskej Strede som nevidel šancu dostať sa do prvého tímu. Hľadal som preto nový tím, Žilina mala záujem, čo ma veľmi potešilo, lebo viem, ako sa tu pracuje s mladými hráčmi. Verím, že dostanem šancu,“ dodal rodák z Fiľakova.

Jeho otec Eugen Bari patril v 90-tych rokoch k úspešným útočníkom slovenskej ligy a sám synovi Žilinu odporučil: „Určite aj on súhlasil, vidí tu väčšiu šancu na napredovanie mojej kariéry. Jednoznačne sa chcem prepracovať čím skôr do A-tímu a postupne sa dostať aj na trávnik, aby som pravidelne hrával,“ prezrádza ľavák, ktorého silné stránky sú najmä rýchlosť a súboj jeden na jedného.

Podľa športového manažéra šošonov Karola Belaníka je Bari variabilný futbalista: „Je to mladý talentovaný hráč použiteľný na pozíciu krídelníka, ale aj krajného obrancu. Je to typologicky zaujímavý ľavonohý futbalista s dobrým zakončením. Počas prípravy mu budeme hľadať miesto, určite ho budeme skúšať na viacerých pozíciách a zvýši nám na týchto postoch konkurenciu.“