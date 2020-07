Fortuna liga: V Dubnici prvý diel baráže, druhý pokus Ružomberka o účasť v EL

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 13. júla (TASR) - Po dohratí skrátenej päťkolovej nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 sa pre sedem klubov sezóna skončila, zvyšnú päticu plus víťaza 2. ligy však čakajú zápolenia v play off o Európsku ligu UEFA, resp. v baráži o účasť v budúcom ročníku najvyššej slovenskej súťaže.

V semifinále play off o EL nastúpi v utorok 14. júla o 18.00 h MFK Ružomberok proti MFK Zemplín Michalovce, o dve hodiny neskôr je na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop súboja FC Spartak Trnava - AS Trenčín. Ružomberok a Trnava majú vďaka lepšiemu tabuľkovému postaveniu výhodu domáceho prostredia. Víťazi semifinále, ktoré sa hrá na jeden zápas, postúpia do finále (piatok 17. júla o 18.00 h).

Trenčania nastúpia v silnejšom zložení

Trenčín sa predstaví v Trnave tri dni po hladkej prehre 0:3, ktorú utrpel v záverečnom 5. kole nadstavby s Nitrou. Tá sa môže negatívne odzrkadliť na jeho sebavedomí, aj keď proti „andelom“ nastúpi mužstvo vedené Jurajom Ančicom v silnejšom zložení.

„Na jednej strane môže byť aj dobré, že sme si pripomenuli, že bez tvrdej práce nedosiahneme nič. Máme to kúsok, v Trnave majú pekné ihrisko aj štadión. Dúfam, že bude čo najviac ľudí, ako sa bude dať. Po koronaprestávke sme už s Trnavou hrali a vyhrali sme 4:0, takže môžeme byť sebavedomí a máme na čom stavať. Verím, že pôjdeme ďalej,“ vyhlásil brankár AS Trenčín Igor Šemrinec.

Trenčín sa v baráži predstaví tretiu sezónu za sebou. Pred rokom ho v play off o účasť vo FL s Popradom zachránil tréner Ivan Galád, pred dvoma rokmi sa cez Ružomberok a Žilinu dostal do EL.

Nárast formy Trnavčanov

Spartak skončil v tabuľke riadnej súťaže štvrtý, nárast formy potvrdil bezgólovou remízou 0:0 na Tehelnom poli, ktorou trochu pokazil oslavy majstrovského titulu Slovana Bratislava.

Ružomberok mal prvú príležitosť prebojovať sa do Európskej ligy vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Jeho prehra 0:1 so Slovanom Bratislava však rozhodla, že sa napokon bude hrať play off o zostávajúcu tretiu miestenku v 1. predkole EL za účasti tímov na 4.-7. mieste tabuľky.

