Tipy na dovolenku: Slovenský raj, pamiatky či údolie Hnilca lákajú turistov na Spiš

Bratislava 13. júla (TASR) - Okrem nádherných prírodných scenérií a náročných túr v Slovenskom raji patria neodmysliteľne k regiónu Spiša spišské párky. Tie najslávnejšie pochádzali z dielne mäsiarskeho majstra Štefana Varsányiho zo Spišského Podhradia.

Vyrábali sa zo zmesi hovädzieho a bravčového mäsa, boli ochutené tak akurát sladkou a štipľavou červenou paprikou a plnili ich do jahňacích a baraních črievok. Jedli sa zásadne rukami a pri zahryznutí museli puknúť. Bohužiaľ, originálny recept sa nezachoval.

Je to jediný slovenský chrám, ktorého výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Ríma. Jeho diela sú tiež v Lurdoch, Fatime a Vatikáne.

Zaujímavosťou číslo šesť je vychýrený Spišský trh so sprievodným podujatím Spišské výstavné trhy. Bohužiaľ, ten pre pandémiu nového koronavírusu tento rok nebude. Siedmou raritou je mozaika v gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána.

V meste sa nachádza aj najdlhšie európske šošovkovité námestie, romantická secesná budova Reduty so štyrmi nárožnými vežičkami, v ktorej dnes sídli Spišské divadlo. Ďalšou architektonickou zaujímavosťou je Provinčný dom s Levočskou bránou, ktorá bola od stredoveku mestskou radnicou i súčasná Radnica.

Pred desiatimi rokmi vyberali Spišskonovovešťania v ankete sedem divov mesta. Zhodli sa, že turisti by určite mali navštíviť rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je výnimočný svojou najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m).

Obec bola osídlená už v dobe Veľkomoravskej ríše, ďalšou zaujímavosťou je fakt, že bola obcou kráľovských psovodov. Na námestí sa nachádza ranogotický kostol z 13. storočia so vzácnymi olejomaľbami krížovej cesty.

Vyhľadávaná turistická lokalita, nachádza sa tu archeologické nálezisko slovanského osídlenia Hradisko. Je to východiskový bod pre mnohé turistické trasy: Tomášovský výhľad, Sokolia dolina, Kláštorisko, Prielom Hornádu a ďalšie.

Slovenský raj:

Patrí medzi najkrajšie lokality Slovenska a Spiša. Národný park na severe Slovenského rudohoria zahŕňa jedenásť národných prírodných rezervácií, osem prírodných rezervácií a približne 350 jaskýň. Je tvorený z vápencov a dolomitov, nájdeme v ňom množstvo tiesňav, roklín, priepastí, úzkych dolín a kaňonov.

Potoky a rieky, ktoré ním pretekajú, vytvárajú kaskádové vodopády, vnikajú do podzemia a vytvárajú úchvatné jaskynné systémy. Územie Slovenského raja patrí do povodia Hornádu, len malá časť na východe odteká do Hronu. Najvyšším vrchom je Ondrejisko (1270 m n. m.).

Cez rokliny turisti často prechádzajú po rebríkoch. Najnavštevovanejšia je Suchá Belá, ale tiež Kláštorská roklina. Prístupné sú aj rokliny Kyseľ, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina a najkratšia Zejmarská roklina, ktorá je jedinou na juhu Slovenského raja.