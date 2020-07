Dobré noviny

Pivovar Šariš po korone vracia život do regiónu: Zdvojnásobil finančnú čiastku v grantovom programe

Prinášať kvalitu a pivný zážitok celému Slovensku a stáť pri regióne, v ktorom je doma. To je poslanie Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktorý vyhlásil ďalší ročník grantového programu Šariš ľuďom. Pivovar Šariš je súčasťou prešovského regiónu už vyše polstoročia a aj v týchto neľahkých časoch chce prispieť nielen k jeho rozvoju, ale aj opätovnému naštartovaniu. Preto zvýšil podporu miestnym komunitám v rámci kraja o 100 percent na 32-tisíc eur.

Pivovar Šariš sa rozhodol podporiť ľudí v regióne. — Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

PREŠOV 14. júla - Pivovar Šariš už viac ako 16 rokov investuje do zlepšovania života obyvateľov Prešovského kraja. Aktuálny ročník bude výnimočný, podporené totiž budú aj projekty, ktoré reagujú na výzvy, ktoré pred ľudí postavila koronakríza. „Prvá polovica tohto roka bola veľkou skúškou aj pre náš domovský región. Ľudia v ňom sa dokázali zastaviť a zostať doma dlhé týždne. Teraz je však čas opäť naštartovať život aj na Šariši, preto sa v rámci iniciatívy Roztočme Slovensko stala podpora regiónu jedným z pilierov. Tento rok sme na jeho rozvoj vyčlenili dvojnásobok peňazí,“ hovorí Ján Čerkala, manažér Pivovaru Šariš.



O príspevok sa môžu uchádzať slovenské mimovládne subjekty registrované ministerstvom vnútra počas celého júla. Každý zo žiadateľov môže predložiť výhradne jeden projekt, ktorým sa bude uchádzať o časť z celkovej sumy 32-tisíc eur. V tomto ročníku budú po novom podporené projekty, ktoré pomáhajú obnove komunitného života utlmeného kvôli epidémii ochorenia COVID-19, bojujú proti strachu ľudí zo stretávania sa, podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok alebo prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu či sú späté s východoslovenským folklórom a tradíciami.

Verejnosť môže hlasovať

Projekty, ktoré získajú grantový príspevok, vyberie grantová komisia programu Šariš ľuďom zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj. Zverejnené budú začiatkom augusta. „Pivovar Šariš vrástol nielen do nášho regiónu, ale vďaka dlhoročnej podpore komunít aj do sŕdc miestnych obyvateľov. To, že je dobrým susedom, potvrdil aj teraz, keď zdvojnásobuje podporu komunitám, a to práve v čase, keď potrebujú reštart,“ uviedla Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Pivovarníci v tomto ročníku pokračujú aj v zapojení verejnosti do rozhodovania. Jednotlivé projekty tak budú môcť vo verejnom hlasovaní súťažiť o bonusovú sumu, ktorá bola pre tento rok navýšená o 100% na dvetisíc eur. „Veríme, že ľudia s iskrou žijú na celom Slovensku. Počas uplynulých mesiacov ukázali, že sa vedia spojiť pre dobrú vec. Práve na tejto spolupatričnosti staviame aj pri verejnom hlasovaní. Ide síce o projekty v regióne Šariš, ale aj ten sa počas roka môže stať na pár dní domovom pre ktoréhokoľvek Slováka,“ vraví Ján Čerkala.



Hodnotenie verejnosti bude prebiehať na našej stránke www.dobrenoviny.sk. Ľudia budú môcť za svoj obľúbený projekt hlasovať v priebehu septembra a víťaz bude slávnostne vyhlásený počas stretnutia s ocenenými organizáciami do konca roka. Podrobné informácie a formuláre k žiadostiam sú k dispozícii na adrese www.sarisludom.sk, mimovládne organizácie môžu projekty podávať do 31. júla 2020.