TASR

Dnes o 09:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ženskú dvojhru na turnaji Privatbanka Open vyhrala Anna Karolína Schmiedlová

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Privatbanka Open.

Na snímke víťazka tenisového turnaja Privatbanka Open Anna Karolína Schmiedlová — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Privatbanka Open. Vo finále v pozícii turnajovej trojky zdolala druhú nasadenú krajanku Viktóriu Kužmovú 3:6, 6:3, 6:4. Schmiedlová získala odmenu 3000 eur, do hodnotenia Peugeot Tennis Tour si pripísala 20 bodov.

Kužmovej na antuke Slávie STU Bratislava vyšiel úvod stretnutia a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Schmiedlová síce následne vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou jej dobrej kamarátky. Kužmová hrala agresívne, vychádzali jej údery po čiarach i stopbaly. Schmiedlová bola na rozdiel od sobotňajšieho víťazného duelu proti najvyšeie nasadenej Švajčiarke Belinde Benčičovej príliš pasívna, nedokázala Kužmovú zatlačiť.

Záver patril Schmiedlovej

V druhom dejstve Schmiedlová predĺžila údery a začala si viac pomáhať obojručným bekhendom, ktorý bol proti Benčičovej jej veľká zbraň. Dvakrát síce nedokázala potvrdiť brejk, no od stavu 3:3 získala tri gemy za sebou a vynútila si rozhodujúci set. V ňom odskočila Kužmovej na 3:0. Najlepšia slovenská singlistka síce v ďalších minútach vyrovnala na 3:3, no záver patril Schmiedlovej.

Na snímke vpravo víťazka tenisového turnaja Privatbanka Open v dvojhre žien Anna Karolína Schmiedlová a vľavo porazená finalistka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zverenka trénera Petra Hubera si titul cení o to viac, že ho získala na domácej pôde v areáli Slávie STU: „Začala som trochu horšie, potrebovala som sa do toho dostať. Od úvodu druhého setu som predĺžila údery, dokázala som Viki dostať pod tlak, čo bol kľúč k úspešnému obratu, Na konci zápasu som hrala naozaj veľmi dobre, som veľmi spokojná s predvedeným výkonom. Viki je moja dobrá kamarátka, zápasy proti nej nikdy nie sú ľahké. Musela som si to uhrať sama. Dala som do toho všetko a vyšlo to.“

Víťazstvo nad Benčičovou jej dalo krídla

Schmiedlovej pomohlo semifinálové víťazstvo nad Benčičovou: „Dalo mi krídla. Na finálový zápas som nastúpila s väčším sebavedomím. Hrala som odvážne, viac som riskovala a našťastie mi to padalo do kurtu. Nebola som taká nervózna a viac som si to užívala, Bola som rada, že môžem hrať opäť na antuke. Tento titul je určite pekná náplasť za nevydarené priateľské stretnutie fedcupových tímov proti Česku.“

Anna Karolína Schmiedlová odvracia loptičku proti Viktórii Kužmovej. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kužmová po zápase priznala, že cítila únavu: „Odohrala som v priebehu uplynulých týždňov veľa zápasov, ktoré mi odobrali veľa síl. Myslím si však, že napriek prehre som hrala dobre. Kaja potvrdila, že na antuke hrá výborne. Bolo to tesné, v treťom sete rozhodlo pár loptičiek.“

Víťazkami štvorhry sa stali Tereza Mihalíková so Chantal Škamlovou. Najvyššie nasadený pár zdolal vo finále dvojicu Belinda Benčičová, Anika Jašková 6:1 a 7:5.