TASR

Dnes o 09:07 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Cádiz postúpil do La Ligy po 15 rokoch

Futbalisti FC Cádiz sa vrátili do elitnej španielskej La Ligy po 15 rokoch.

Futbalisti FC Cádiz — Foto: Facebook/Cádiz C.F.

Cádiz 13. júla (TASR) - Futbalisti FC Cádiz sa vrátili do elitnej španielskej La Ligy po 15 rokoch. V nedeľu im účasť medzi španielskou elitou v nasledujúcej sezóne zaručila domáca prehra Realu Zaragozy s Oviedom 2:4.

Cádiz je na čele tabuľky druhej ligy so 69 bodmi, druhá je Huesca so 64 bodmi. Tretia Zaragoza stráca dve kolá pred koncom na Cádiz nedostihnuteľných sedem bodov. Andalúzania síce v sobotu prehrali doma v 40. kole s Fuenlabrada 0:1, ale zaváhanie Zaragozy im zabezpečilo postup do La Ligy.

Cádiz zostúpil z najvyššej súťaže v roku 2006. V nedeľu sa v okolí jeho štadiónu stretli tisíce oslavujúcich fanúšikov napriek odporúčaniam nerobiť tak pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala agentúra DPA.