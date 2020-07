TASR

Play off o miestenku v Európskej lige odštartuje 14. júla, v rovnaký deň aj prvý zápas baráže

V rovnakých termínoch sa odohrá aj barážový dvojzápas o Fortuna ligu.

Na snímke zľava Dijan Vukojevič (Trnava), Vladimír Weiss ml. (Slovan) a Theofanis Tzandaris (Trnava) v poslednom 5. kole futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - Spartak Trnava 11. júla 2020 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júla (TASR) - Semifinále play off futbalovej Fortuna ligy o miestenku do Európskej ligy sa začne 14. júla, finále je na programe o tri dni neskôr. Najvyššie postavený je Spartak Trnava, ktorý skončil v tabuľke skupiny o titul na štvrtom mieste. Vďaka tomu doma privíta od 20.00 h víťaza skupiny o záchranu AS Trenčín.

V druhom semifinále sa stretnú Ružomberok a Michalovce, vďaka lepšiemu tabuľkovému postaveniu bude mať výhodu domáceho prostredia "ruža". Duel má naplánovaný výkop na 18.00 h.

V rovnakých termínoch sa odohrá aj barážový dvojzápas o Fortuna ligu. Najprv 14. júla od 17.00 h víťaz druhej ligy Dubnica privíta Nitru, o tri dni neskôr si úlohy hostiteľov vymenia. Informoval o tom oficiálny web Fortuna ligy.