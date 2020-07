Futbal-FL: Slovan remizoval v derby s Trnavou 0:0, do baráže spadla Nitra

TASR

Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou smeruje posledný tím tabuľky skupiny o udržanie sa FC Nitra, ktorému nestačil ani triumf 3:0 nad AS Trenčín.

Na snímke hráči ŠK Slovan ďakujú divákom po stretnutí s Trnavou v poslednom 5. kole futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - Spartak Trnava 11. júla 2020 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zakončili majstrovskú sezónu 2019/2020 remízou. V sobotu v záverečnom 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy hrali na Tehelnom poli v tradičnom derby so Spartakom Trnava bez gólov 0:0. Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou smeruje posledný tím tabuľky skupiny o udržanie sa FC Nitra, ktorému nestačil ani triumf 3:0 nad AS Trenčín.

Slovan pod taktovkou trénera Jána Kozáka už v stredu získal trofej za triumf v Slovenskom pohári - Slovnaft cupe a oslávil tak piate double v ére samostatnosti. Po sobotňajšom derby prebral trofej pre majstra ligy, v konečnej tabuľke skončil na prvom mieste so sedemnásťbodovým náskokom pred druhou Žilinou. "Belasí" sa predstavia v predkole Ligy majstrov.

Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa budú účinkovať aj v budúcej sezóne v najvyššej súťaži. Fortunaligovú príslušnosť si nováčik definitívne zabezpečil triumfom nad FK Senica 1:0 a obsadil predposlednú priečku. Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou putuje posledná Nitra. Tá síce uspela v Senici nad "domácim" AS Trenčín 3:0, ale manko jedného bodu na Pohornie nezmazala.

Druhú priečku v tabuľke si udržala Žilina, ktorá zdolala doma Michalovce jednoznačne 5:0. Pod Dubňom sa s profesionálnou hráčskou kariérou definitívne rozlúčil dlhoročný líder Žiliny, Banskej Bystrice a v minulosti aj člen kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Viktor Pečovský. Na konte má 422 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, žiadny iný hráč sa takouto bilanciou nemôže pochváliť.

Miestenku do predkola Európskej ligy UEFA si okrem Žiliny vybojovala aj tretia Dunajská Streda, ktorá v Ružomberku triumfovala 1:0. O štvrtú miestenku do Európy bude bojovať v play off štvorica Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Zemplín Michalovce a AS Trenčín. Zápasy vyraďovačky sa budú hrať na jeden duel, v semifinále sa 14. júla stretnú Trnava s Trenčínom a Ružomberok s Michalovcami. Finále je naplánované na 17. júla.

Baráž o Fortuna ligu medzi FC Nitra a FK Dubnica nad Váhom sa bude hrať dvojkolovo, 14. júla je na programe prvý zápas, pričom výhodu domáceho prostredia bude mať Dubnica. Odveta bude 17. júla na štadióne Nitry.

Hráči a realizačný tím FK Dubnica nad Váhom sa tešia z víťazstva v záverečnom 5. kole nadstavbovej časti 2. ligy zdolali MFK Dukla Banská Bystrica 4:1, 11. júla 2020 v Dubnici nad Váhom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa