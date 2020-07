TASR

Futbal: Lazio prehralo so Sassuolom 1:2, do hry zasiahli Vavro i Haraslín

Hráč Lazia Caicedo (tretí zľava) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól do bránky Lecce vo futbalovom zápase Serie A Lecce - Lazio Rím v Lecce 7. júla 2020. — Foto: TASR/AP

Rím 11. júla (TASR) - Futbalisti Lazia Rím zakopli v sobotňajšom zápase 32. kola Serie A, keď na domácom štadióne prehrali so Sassuolom 1:2. Je tu už ich tretia prehra v sérii a na vedúci Juventus Turín strácajú z druhého miesta sedem bodov. „Stará dáma“ má k dobru večerný duel s treťou Atalantou Bergamo.

Hostia mali počas celého stretnutia viac z hry aj šancí. Loptu dostali do siete už v 9. minúte, no gól neplatil pre ofsajd. Skóre tak otvorili v 33. Luis Alberto, keď jeho tečovaná strela z vnútra šestnástky zapadla za chrbát brankára. V 52. minúte sa dostalo Sassuolo do brejku, ktorý premenil na vyrovnávajúci gól Giacomo Raspadori. Štvrtý triumf hostí v sérii zariadil v nadstavenom čase hlavou Francesco Caputo. Pod výhru sa podpísal aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín, ktorý vybehol na ihrisko v 68. minúte. V domácom drese nastúpil v 83. minúte jeho krajan Denis Vavro.