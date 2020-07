TASR

Tenis: Schmiedlová vo finále dvojhry na Privatbanka Open proti Kužmovej

Duel o titul sa odohrá v nedeľu o 14.00.

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová počas prvého hracieho dňa turnaja Privatbanka Open 2020. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 11. júla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na Privatbanka Open. V semifinále ako turnajová trojka vyradila najvyššie nasadenú Švajčiarku Belindu Benčičovú 6:3, 1:6, 6:3 a ukončila jej víťaznú sériu na Slovensku. V dueli o titul nastúpi v nedeľu o 14.00 h proti druhej nasadenej Viktórii Kužmovej, ktorá zdolala Eszter Mériovú 6:4, 6:0.

Schmiedlová odplatila Benčičovej prehry z extraligy a z turnaja Bratislava Open - úvodného podujatia Peugeot Tennis Tour 2020. V extralige na dvorcoch Slávie STU Bratislava nevyužila proti svetovej osmičke v tajbrejku tretieho setu štyri mečbaly. V sobotu v rovnakom areáli zaskočila Benčičovú aktívnou hrou, výborne jej vychádzal obojručný bekhend, ktorým dokázala dostať favoritku pod tlak.

„Mám veľkú radosť, že sa konečne niekomu podarilo Belindu na Slovensku zdolať. Podala som o tisíc percent lepší výkon ako na Slovane na Bratislava Open. Diktovala som tempo výmen, bola som aktívnejšia. v silnom vetre Určite je to pre mňa pekná náplasť za nevydarené priateľské stretnutie fedcupových tímov proti Česku. Toto víťazstvo mi zdvihne sebavedomie,“ tešila sa po zisku cenného skalpu zverenka trénera Petra Hubera.

Kužmová v dueli s Mériovou v prvom sete bojovala nielen so súperkou, ale aj so silným vetrom. V druhom dejstve už na dvorci dominovala. „Hrať v silnom vetre je oveľa ťažšie. Moja súperka sa dnes veľmi snažila, dobre behá a v prvom sete to bolo vyrovnané. Ja som sa nevedela správne postaviť k loptám, potom som sa však chytila. S Kajkou sme hrali veľakrát, často spolu trénujeme. Poznáme sa na kurte i mimo neho. Na antuke hrá veľmi dobre, čo potvrdila víťazstvom nad Belindou Benčičovou. Na finálový zápas sa veľmi teším,“ uviedla pre TASR odchovankyňa košického tenisu.