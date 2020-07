TASR

Dnes o 15:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbal: Fulham uspel štvrtýkrát za sebou, Rodák s trinástym čistým kontom

K piatkovému domácemu úspechu v 43. kole nad Cardiffom City 2:0 prispel aj slovenský brankár Marek Rodák, ktorý si udržal trináste čisté konto v tejto sezóne The Championship a tretie v sérii.

Na snímke slovenský brankár Marek Rodák ešte v drese druholigového anglického futbalového klubu Rotherham United. — Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Futbalisti FC Fulham si pripísali štvrté víťazstvo v druhej najvyššej anglickej súťaži za sebou. K piatkovému domácemu úspechu v 43. kole nad Cardiffom City 2:0 prispel aj slovenský brankár Marek Rodák, ktorý si udržal trináste čisté konto v tejto sezóne The Championship a tretie v sérii.

Fulham figuruje na tretej priečke, pred štvrtým Brentfordom má jednobodový náskok, najbližší prenasledovateľ však disponuje zápasom k dobru. Mužstvá na treťom až šiestom mieste zabojujú v play off o postup do Premier League, z prvých dvoch pozícií sa do najvyššej súťaže ide priamo.