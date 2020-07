TASR

Wimbledon vyplatí hráčom 10 miliónov libier, hoci sa turnaj nekonal

Wimbledon sa tento rok neodohral prvýkrát od druhej svetovej vojny.

Zamestnanec sa stará o trávnik na tenisovom kurte číslo 3 v areáli All England Clubu, ktorý sa nachádza v londýnskej štvrti Wimbledon 29. júna 2020. Wimbledon sa mal konať od 29. júna do 12. júla, ale zrušili ho pre pandémiu koronavírusu. — Foto: TASR/AP

Londýn 11. júla (TASR) - Organizátori tenisového Wimbledonu si vyslúžili veľké uznanie za rozhodnutie vyplatiť dotáciu 10 miliónov libier 620 hráčom napriek tomu, že sa turnaj pre pandémiu koronavírusu nekonal. All England Club vyplatí každému „účastníkovi“ hlavnej súťaže podľa rebríčka 25.000 libier a 12.500 libier hráčom, ktorí mali nastúpiť v kvalifikácii.

Wimbledon sa tento rok neodohral prvýkrát od druhej svetovej vojny. Práve tento víkend mal na programe finále. „Úžasná správa. Wimbledon ukázal najvyššiu úroveň, je to líder nášho športu,“ prejavila vďačnosť bývalá svetová jednotka Kim Clijstersová. „Vieme, že uplynulé mesiace boli pre hráčov veľmi znepokojujúce a plné neistoty. Mnohí očakávali príjem z účasti vo Wimbledone a na základe svojho postavenia v rebríčku. Namiesto toho čelili finančným ťažkostiam. Teší nás, že naša poistná politika nás dostala do pozície, ktorá nám umožňuje odovzdať čiastku hráčom, ktorí tvrdo pracovali na svojom postavení,“ zverejnil výkonný riaditeľ All England Clubu Richard Lewis.

Budúcoročná edícia Wibledonu sa bude hrať od 28. júna do 11. júla. Správu priniesla agentúra AFP.