Katka otvorila mnohým ženám po pôrode oči: Vaše telo nesie príbeh, je normálne mať strie aj „faldíky“

Mladá Češka ide viacerým ženám príkladom. Prišla s myšlienkou skvelého projektu, ktorý si zamilovali desiatky žien.

Kateřina Kopicová sa už počas tehotenstva rozhodla zdieľať fotku, ktorá upútala pozornosť ľudí. Prišla s myšlienkou krásneho projektu. — Foto: instagram.com - spribehem

PRAHA 12. júla - Poznajú to pravdepodobne viaceré maminy. Deväť mesiacov nosia pod srdcom bábätko a po pôrode sa snažia vyrovnať s tým, že ich bruško už nikdy nebude také ako predtým. Pri pohľade do zrkadla ich z času na čas dokážu nahnevať strie či jazvy. Mladá Češka však prišla s myšlienkou skvelého projektu, ktorý sa zameriava na ženy a podporu ich tela po pôrode.

Každé telo si nesie svoj príbeh

Pravdepodobne každú dámu nahnevá, keď vidí dokonalé fotky influenceriek na sociálnych sieťach. Nájdu sa však aj výnimky. Príkladom je Danae Mercer, ktorá sa preslávila tým, že nemá problém ukázať strie či celulitídu.

Niektoré maminy však stále hnevá, že majú po pôrode strie a trvá im istý čas, kým sa s týmto faktom dokážu zmieriť. Kateřina Kopicová sa práve preto už počas tehotenstva rozhodla publikovať fotku, ktorá upútala pozornosť ľudí. „Naše telo si nesie príbeh. Tento príbeh je o tom, ako sa maminka zamilovala do tatinka a tatinko do maminky. Teraz čakajú ten najkrajší darček, aký si mohli priať, a tým je rodina. Je neuveriteľné, čo naše telo dokáže. Rastie v ňom nový život. Nie je to úžasné? Som pyšná na to, že to moje telo zvládne. Všetky ženy sme krásne. Každá z nás je iná a svojím spôsobom dokonalá. Touto fotkou chcem podporiť všetky ženy, a preto ju zdieľam. Nech už ide o akýkoľvek príbeh na našom tele,“ napísala k prvej fotke, ktorú publikovala na Instagrame.

Ženy nie sú v tom samy

Najprv vytvorila hashtag #telospribehem a neskôr vznikol projekt Tělo s příběhem, ktorý sa zameriava na mamičky a podporu ich tela po pôrode. „Naším cieľom je, aby sa každá maminka prijala taká, aká je. So všetkými striami či vyťahaným bruškom. Chceme, aby vedela, že je to normálne a že nie je sama,“ uviedla na sociálnej sieti hrdá mamina.

Taktiež spolu s ostatnými ženami, ktoré sa stali súčasťou projektu, poukazujú na to, že krása sa nerovná dokonalosť. Tvrdia, že je nesmierne dôležité rozprávať o tejto téme, aby sa ženy nehanbili ukázať svoje telo.

Ozývajú sa jej viaceré mamičky

Kateřine začali písať viaceré mamičky. Posielajú jej nielen fotku, ale aj príbeh ich tela. Mnohé jej ďakujú, že prišla s myšlienkou tak krásneho projektu.