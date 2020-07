Barcelončania po žrebe Ligy majstrov: Najprv máme s Neapolom malé finále

Nyon 10. júla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa vo štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 stretnú s Atalantou Bergamo. Úspešnejší z osemfinálovej dvojice FC Barcelona - SSC Neapol, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, si na záverečnom turnaji v Lisabone o postup do semifinále zahrá s postupujúcim z dua Bayern Mníchov - Chelsea Londýn. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Štvrťfinálovým súperom postupujúceho z dua Manchester City/Real Madrid bude postupujúci z dvojice Juventus Turín/Olympique Lyon. Istými štvrťfinálovými dvojicami sú Lipsko - Atletico Madrid, resp. Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain.

Účasť vo vyvrcholení najvýznamnejšej klubovej súťaže UEFA v Portugalsku malo pred piatkovým žrebom isté kvarteto Paríž St. Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a RB Lipsko.

V osemfinále ešte treba dohrať odvety štyroch dvojíc: Manchester City - Real Madrid (prvý zápas 2:1), Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1) a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1). Ako vo štvrtok rozhodol výkonný výbor UEFA, domáce tímy môžu usporiadať tieto odvety na svojich štadiónoch, ale bez divákov.

Portugalská metropola bude v domovských stánkoch Benficy a Sportingu v rámci finálového turnaja hostiť štvrťfinále, semifinále i finále a tiež to bude bez divákov. Finále malo byť pôvodne 30. mája v Istanbule, hlavné mesto Turecka však zorganizuje záverečný súboj o trofej o rok neskôr a takisto o rok sa posúvajú aj ďalšie plánované finálové dejiská Petrohrad (2022), Mníchov (2023) a londýnske Wembley (2024).

Pri žrebe už neboli žiadne obmedzenia, kluby neboli nasadené a mohli sa stretnú aj mužstvá z rovnakej krajiny. Zástupcovia klubov nemohli byť pre bezpečnostné opatrenia osobne prítomní v Nyone a akt tak prebehol prostredníctvom videokonferenie. Minuloročný víťaz FC Liverpool vypadol v osemfinále s Atleticom Madrid.

Reakcie na žreb (zdroj: uefa.com, DPA):

Giorgio Chiellini, kapitán Juventusu: „Nebude ľahké zostať vo forme, najmä pre starších hráčov ako som ja. Bude to náročné, na druhej strane počas koronapauzy sme mohli stráviť toľko času so svojimi rodinami, aký sa nám nepodarilo 20 rokov. Všetci sme šťastní, že sa sezóna Ligy majstrov konečne reštartuje a tešíme sa na ňu.“

Markus Krösche, športový riaditeľ Lipska: „Cieľ je jasný, chceme postúpiť ďalej. Atletico vyradilo Liverpool, je veľmi silné. Ale stať sa môže hocičo. Do finále sú to len dva zápasy. Diego Simeone je skvelý tréner.“

Guillermo Amor, riaditeľ FC Barcelona: „Najmä máme veľkú radosť, že futbal je späť. Všetci vieme, čo sa stalo, ale Liga majstrov je späť a my sme pripravení. Máme malé finále s Neapolom, a ak ho zvládneme, naplno sa budeme sústrediť na úspešný záver sezóny.“

Giovane Elber, vyslanec Bayernu Mníchov: „Veríme, že odvetu s Chelsea doma zvládneme. Vo štvrťfinále by sme mohli hrať s FC Barcelona. Tá momentálne nehrá tak dobre, ako boli fanúšikovia zvyknutí. Ale stále je to Barcelona. Keď príde na to, má výborných hráčov. My budeme mať nevýhodu, že máme teraz prestávku. Potom budeme musieť ísť z 0 na 100.“

Thomas Tuchel, tréner PSG: „Atalanta je výnimočné mužstvo. Tlačia sa do ofenzívy a strieľajú veľa gólov. Musíme byť pripravení a musíme hrať obozretne. Sme vo štvrťfinále a máme cieľ vyhrať LM.“