Lenka Miškolciová

Skúsený horolezec odporúča: Toto sú najlepšie tatranské trasy na túry s deťmi

Plánujete dovolenku na Slovensku s deťmi, ale nie ste si istí, či by vaši drobci zvládli tatranské túry? Skúsený horolezec pre vás vybral niekoľko trás, ktoré sú vhodné pre najmenších aj väčších turistov.

Matej Bučko vám odporučí niekoľko trás, ktoré sú vhodné pre malých turistov. — Foto: Koláž DN/Matej Bučko, Pexels

VYSOKÉ TATRY 12. júla - Máte doma drobcov, ktorým by ste radi ukázali krásy našich veľhôr, ale nie ste si istí, či zvládnu tatranské túry? To by vás od plánovanej rodinnej dovolenky určite nemalo odradiť. A viac už ani nemusí. Dobré noviny oslovili horolezca Mateja Bučku, člena Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Ten pre vás vybral niekoľko turistických chodníkov a trás, ktoré sú vhodné aj pre najmenších.

Nenáročné túry s deťmi vo Vysokých Tatrách

Nechajte sa inšpirovať a užite si toto leto Tatry s celou rodinou. Tu je niekoľko turistických trás, ktoré sú vhodné pre deti. Primárne od 3 rokov.

Na snímke chata na Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Erika Ďurcová

Hrebienok

Ak začínate s turistikou s deťmi, určite by som ako jednu z prvých túr zvolil túru na Hrebienok. Peši zo Starého Smokovca po zelenej turistickej značke to je 2,5 km a 250-metrové stúpanie, čo určite s prehľadom do hodiny zvládnete. Aj s prestávkou.

Na Hrebienku nájdete príjemnú relaxačnú zónu, kde sa môžete občerstviť a nájdete tu zároveň aj niekoľko vyrezávaných medveďov z dreva a hlavne známeho maskota Hrebienka 2,4 metrov vysokého medveďa Kubu. V zime tu je tiež možné vidieť jedinečný ľadový kostol – Tatranský dom. To sú veci, ktoré vaše deti určite ocenia.

Hrebienok je zároveň aj dôležitým uzlom turistických trás. Už o pár minút sa viete dostať na Rainerovu chatu, pri ktorej sa cesta znova rozdeľuje na Veľkú a Malú Studenú dolinu. Prípadne môžete navštíviť aj obľúbené Studenovodské vodopády, ktoré sú od Hrebienka skutočne len na skok.

Štrbské pleso --> Popradské pleso (Heliosa)

Ak vaše ratolesti zvládli túru na Hrebienok, môžete ich vziať na známy turistický chodník Heliosa, ktorý začína na Štrbskom plese a končí sa na Popradskom plese v Mengusovskej doline.

Cestu vám bude lemovať náučný chodník, na ktorom je 14 zastavení, kde sa dozviete niečo nové o živočíchoch a rastlinách v Tatrách.

Táto trasa trvá približne hodinu a pol a v druhej polovici sa rozdeľuje na letnú a zimnú (červená a zelená), ktoré sa obe spájajú na Popradskom plese, kde si za odmenu môžete dať dobrý čaj a užiť si krásne výhľady.

Na snímke Popradské pleso vo Vysokých Tatrách 25. júna 2020. Pri plese stojí Chata pri Popradskom plese (bývalá Chata kpt. Morávku). Popradské pleso je svojou rozlohou štvrté najväčšie jazero vo vysokých Tatrách. Foto: TASR/Roman Hanc

Keď už sa posilníte dobrým občerstvením a nohy vašich ratolestí ešte zvládnu kratšiu prechádzku, určite by ste nemali vynechať aj Symbolický cintorín, ktorý sa nachádza približne 20 minút od Popradského plesa. Rovinatý chodník vedie naokolo spomínaného plesa až pod strmú skalnú stenu Ostrvy. Práve tam sa nachádza pokojné a tiché miesto, na ktorom sa nachádzajú pomníky ľudí, ktorí nemali to šťastie sa z vysokohorskej turistiky už vrátiť.

Zábery zo Symbolického cintorína pri Popradskom plese. Foto: TASR/Roman Hanc

Vodopád Skok

Určite by ste s deťmi počas návštevy Tatier nemali v žiadnom prípade vynechať jeden z najkrajších vodopádov vo Vysokých Tatrách, - Vodopád Skok, ktorý je v nadmorskej výške 1789 m.n.m . Vedie k nemu žltá turistická značka a cesta trvá hodinu a pol a má 4,5 km.

V pokojnej Mlynickej doline, kde sa nachádza tento vodopád si naozaj užijete pekné výhľady, na ktoré budete ešte dlho spomínať.

Biela Voda --> Zelené pleso

Zelené pleso a Chata na Zelenom plese sú mojou srdcovou záležitosťou. Pre mňa je to vždy „nástupová“ trasa, ak sa chystám na nejaký z okolitých štítov. Cesta je síce celkom dlhá, ale stúpanie je mierne. Po ceste je aj niekoľko prístreškov, kde si viete odpočinúť a občerstviť sa. Na chatu dorazíte miernym tempom do 3 hodín.

Tu vás celkom ohromí krása okolitých štítov. Uvidíte tu krásnu Jastrabiu Vežu a impozantný slovenský „Eiger“, čo je vlastne severná stena Malého Kežmarského štítu, ktorá má 900 metrov a je najvyššou stenou v Tatrách. Na chate vás uvíta príjemný chatár Tomáš a ponúkne vás špecialitami z jeho kuchyne, ktoré naozaj stoja za to.

Slnečný deň pri Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Milan Kapusta

A čo pre tých úplne najmenších?

Pre úplne najmenších návštevníkov by som odporúčal vždy príjemnú prechádzku okolo Štrbského plesa, ktoré sa nachádza vo výške 1350 m.n.m. Aktivít navôkol je pre deti aj celú rodinu skutočne dostatok.