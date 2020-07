Monika Hanigovská

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní VIDEO: Mama musela z horiaceho bytu vyhodiť svojho synčeka. V poslednej sekunde ho zachytil okoloidúci

Video jeho záchrany si stihli pozrieť už viac ako 2 milióny ľudí, ktorí náhodného okoloidúceho oslavujú ako hrdinu.

Nečakal a rozbehol sa pomôcť. — Foto: Reprofoto Twitter/World News Tonight

PHOENIX 10. júla – V týchto dňoch sa na internete šíri video, na ktorom bosý muž v americkom meste Phoenix v poslednej chvíli chytá do rúk malého chlapca, ktorého matka musela vyhodiť z balkóna v nádeji, že to prežije. Matke nič iné neostávalo - ich domov práve spaľovali plamene.

Jej dobrý úmysel by pravdepodobne skončil tragicky, chlapec by dopadol na tvrdú zem, no práve vtedy okolo prechádzal istý Phillip Blanks, bývalý vojak námorníctva a hráč amerického futbalu - a padajúceho chlapca zachytil v hodine dvanástej.

Počul, že sa niečo deje, vybehol bosý

Pri tréningu v kamarátovom byte zrazu začul vyzváňajúcich ľudí a krik. Vedel, že sa niečo deje a že každá sekunda je dôležitá. „Nedokázal som si vziať topánky,“ povedal Blank. „Bežal som po schodoch naboso...“ a potom začal hľadať toho, kto potrebuje pomoc, prezradil pre Mlive.com.

Uvidel ženu, ktorá sa práve pripravuje z balkóna vyhodiť dieťa. Pod balkónom si všimol postávať ďalšieho muža, ale podľa Phillipa nevyzeral na to, že dieťa zachytí. Preto sa rozhodol zasiahnuť sám. Nečakal, rozbehol sa a zachytil padajúce telíčko.

Hrdinom sa necíti, vyjadril túžbu pomáhať deťom

„Ten chlapec vo vzduchu sa točil ako vrtuľa. Len som sa snažil urobiť to najlepšie,“ popísal skromne pre tamojšiu stanicu KABC-TV. Bývalý futbalista, dnes ochrankár, povedal, že pri páde si dieťa zranilo chodidlo, ale jeho hlava a ostatné časti tela boli uchránené.

Hrdina týchto dní nehľadá pozornosť, no vyjadril túžbu pomáhať deťom postihnutým ohňom. „Úprimne by som sa chcel zapojiť do života detí, pretože viem, že prekonali traumatický zážitok a že sa ich životy navždy zmenili,“ dodal pre Mlive.com.

Ďalší hrdina detí

Phillip nebol jediným hrdinom tejto chvíle. Holič D'Artagnan Alexander sa práve vracal z práce domov, keď si všimol horiaci byt. Zistil, že v ňom ostalo dievčatko.

„Nemal som vôbec čas premýšľať, moje telo sa jednoducho rozhodlo a ja som vletel dovnútra,“ popísal Alexander, ktorý je sám otcom dvoch detí. Informoval o tom spravodajský portál iprima.cz. Chlapca a osemročné dievča odviezli do nemocnice so zraneniami, matka detí, žiaľ, pri požiari zomrela.